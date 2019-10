Uspešen zaključek akcije Skupaj z vami pomagamo družinam v stiski

Po skoraj treh mesecih se je uspešno zaključila akcija Skupaj z vami pomagamo družinam v stiski, ki sta jo s skupnimi močmi izpeljala Schauma in Mercator ter tako podprla delovanje humanitarne organizacije Anina zvezdica, ki že vrsto let nesebično pomaga socialno ogroženim družinam.

Ana Lukner in Jaka Koglet, skrbnik ključnih kupcev pri podjetju Henkel FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Uspešen zaključek akcije so obeležili z vročitvijo donacije Anini zvezdici, ki je po zaslugi omenjene akcije prejela 4.234 izdelkov Schauma. Za velik uspeh so zaslužni številni kupci, ki so se odzvali na akcijo. V okviru slednje je Schauma ob nakupu dveh izdelkov v Mercatorjevih prodajalnah, tretjega podarila družinam v stiski, ki jih je pod svoje okrilje vzela Anina zvezdica.

Ana Lukner, Anina zvezdica FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Predstavniki Schaume in Mercatorja so izrazili veliko zadovoljstvo z odzivom kupcev na akcijo, ki je potekala od 9. maja do 31. julija. "Veseli smo, da je toliko ljudi prepoznalo našo željo, da s skupnimi močmi pomagamo pri delu Anine zvezdice, ki že vrsto let podpira najbolj ranljive skupine in tiste, ki pomoč resnično potrebujejo. Hvaležni smo tudi našemu partnerju Mercatorju, s katerim smo ta projekt že drugo leto zapored uspešno izvedli v obojestransko zadovoljstvo, saj si delimo skupna prizadevanja z namenom pomoči in ustvarjanja srečnejše okolje, v katerem delujemo in živimo," je ob vročitvi donacije dejal Jaka Koglet, skrbnik ključnih kupcev pri podjetju Henkel.

Izdelki Schauma, ki bodo razveselili družine FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Anina zvezdica je dobrodelna organizacija, ki je pod vodstvom Ane Lukner in s pomočjo številnih prostovoljcev, v zadnjih letih pomagala več tisočim slovenskim družinam. "Izjemno sem ponosna na večletno sodelovanje Anine zvezdice s Henklom in Mercatorjem, ki sta pomoči potrebne tokrat razveselila z izdelki Schauma. Šampon je izdelek, ki si ga družine v stiski težko privoščijo. Ko se pogovarjam z njimi, mi povedo, da si lase največkrat umivajo kar z navadnim milom, saj so ostali kozmetični izdelki zanje enostavno predragi. Zato se zelo dobro zavedam, kako veseli bodo šamponov Schauma. Večkrat poudarim, da dajati pomeni živeti in ni lepšega kot združiti moči ter pomagati tistim, ki to pomoč zares potrebujejo. Hvala Henklu in Mercatorju za sočutje in hvala vsem zvezdicam, ki so projekt podprle,” je povedala Ana Lukner, ustanoviteljica Anine zvezdice.

Predaja donacije Schauma in Anina zvezdica FOTO: PR/Arhiv ponudnika