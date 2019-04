'Uspešna vaja je za nas pomembnejša kot dolgi nohti in urejena pričeska'

"Jamarske reševalke, ki iz jame pridemo z blatnimi lasmi, umazanimi nohti, prepotene, smo za mnoge v popolnem nasprotju s tem, kakršne naj bi ženske bile. A mnogi ne vedo, kakšno zadovoljstvo se skriva v nas, ko imamo za seboj uspešno intervencijo ali tudi uspešno izvedeno vajo, ki je osnova za to, da bomo lahko pomagale v primeru prave nesreče. Za nas je to mnogo pomembnejše, kakor pa dolgi urejeni nohti, mejkap in urejena pričeska. In pa seveda pristen stik z naravo, četudi je bistveno drugačna od tiste na površju," izpostavlja jamarska reševalka Mateja Mazgan, ki je bila del ekipe, ki je organizirala vajo, ki je tokrat postala mednarodna, saj so se jim pridružile tudi reševalke iz Hrvaške, Turčije in BiH.

Za vajo so izbrale Škamperlovo jamo v bližini Sežane: "Jama, ki je sestavljena iz brezna ter vodoravnih delov, je bila idealna za izvedbo različnih manevrov, kjer smo lahko odlično trenirale. Zbor je bil že v petek, ko so prispele reševalke iz tujine, vaja v soboto čez ves dan ter odhod za jamarke iz tujine proti domu v nedeljo po zajtrku. Kot običajno smo se v soboto zjutraj pred pričetkom vaje zbrali pred jamo ter skupaj pogledali načrt jame ter se razdelili v skupine. Vaja je bila v organizaciji jamarskih reševalk, katerih vodja je bila Zdenka Žitko. Medse smo povabile tudi nekaj jamarskih reševalcev, ki so bili predvsem za pomoč pri prenosu nosil,"pripoveduje Mazganova.

Vseh prisotnih na vaji je bilo 19, od tega 12 žensk. Namen vaje je bil preveriti in obnoviti znanje jamarske reševalne tehnike, sodelovanje med ekipami, oskrbo poškodovanca in pa usposobljenost jamarskih reševalk: "Vse omenjeno smo odlično izvedle in s tem ponovno dokazale, da smo dobro usposobljene," poudarja Mazganova.

Ko so bile skupine za izvajanje manevrov definirane, so se po vrstnem redu podajale v jamo. Vaja je videti tako, da prvi oskrbijo jamo z vrvmi, drugi napeljejo vox (žico za komunikacijo, na katero na dogovorjenih točkah namestijo mikrofone in zvočnike), zatem gredo v jamo nosila in pa ekipa, ki je na najbolj oddaljeni točki. Potem ji sledijo preostale ekipe po vrstnem redu. Vsak reševalec, ki gre v jamo, je ob vhodu popisan in prav tako, ko se vrne iz jame. Tako se izognejo, da bi na koga nehote pozabili. Ko so v jami vse ekipe na svojih mestih, pa se začne priprava manevrov za izvlek nosil. Na vsaki vaji je prisoten tudi zdravnik, tokrat je bila jamarska reševalka Tina Bizjak.

"V Jamarski reševalni službi imamo ekipo bolničarjev, ki so za pomoč zdravnikom ob oskrbi poškodovancev. Na tokratni vaji smo za navideznega poškodovanca izbrale enega izmed jamarskih reševalcev, ki je imel poškodovano roko in nogo. Kot bi bil zares poškodovan, smo ga oskrbeli, dali v nosila, še prej smo zanj pripravili bivak, da je bil ob čakanju na toplem. Ko so bili manevri za izvlek nosil pripravljeni, smo nosila do konca zapakirali ter pričeli z izvlekom nosil. Ves čas pa redno obveščali preko voxa potek vaje," je povedala Mazganova.