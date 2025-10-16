Svetli način
Slovenija

Nov izjemen uspeh: enoletni deklici uspešno vgradili 'Berlinsko srce'

Ljubljana, 16. 10. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
6

Nov izjemen uspeh slovenskih zdravnikov v UKC Ljubljana. Enoletni deklici so zaradi akutnega poslabšanja srčnega popuščanja vgradili napravo "Berlinsko srce", s katero je deklica lahko varno počakala na presaditev srca. Mlada bolnica že okreva v domači oskrbi. "Gre za prelomni trenutek v zdravljenju otrok s hudimi oblikami srčnega popuščanja v Sloveniji," je povedal primarij Janez Vodiškar.

Vgradnja naprave "Berlinsko srce"
Vgradnja naprave "Berlinsko srce" FOTO: UKC Ljubljana

Enoletna deklica z napredovalim srčnim popuščanjem je bila zaradi akutnega poslabšanja srčnega popuščanja sprejeta v Enoto intenzivne nege Pediatrične klinike, kjer so ugotovili, da je edina možnost preživetja male bolnice presaditev srca. 

Ker se je stanje deklice poslabšalo, se je interdisciplinarna ekipa odločila za mehansko cirkulatorno podporo z napravo ECMO (zunajtelesna membranska oksigenacija), ki sicer zagotavlja kratkoročno stabilizacijo srčnožilnega sistema, a zaradi možnih zapletov ne omogoča dolgoročne podpore. 

Zapleti so se pojavili tudi pri deklici, zato so se odločili za nujno zamenjavo naprave ECMO s podpornim sistemom Berlin Heart EXCOR. 

Premostitev obdobja do presaditve srca ali do okrevanja lastnega srca

"Sistem Berlin Heart EXCOR je edina mehanska cirkulatorna podpora, ki je zasnovana tudi za zdravljenje otrok vseh starosti, vključno z novorojenčki in dojenčki. Aparat deluje kot zunajtelesna črpalka, ki z mehanskimi prekati nadomešča delovanje levega in/ali desnega prekata, pri čemer je s cevkami povezan neposredno s srcem in velikimi žilami. BiVAD (biventrikularni sistem) zagotavlja podporo obema prekatoma hkrati in omogoča premostitev obdobja do presaditve srca ali do okrevanja lastnega srca. Sistem Berlin Heart EXCOR ima za bolnike številne prednosti: po implantaciji je mogoče prsni koš zapreti, bolnika prebuditi iz anestezije in ga postopno mobilizirati. Bolniki so s tem sistemom lahko popolnoma mobilni, kar pomeni, da lahko na presaditev srca čakajo z bistveno višjo kakovostjo življenja v tem občutljivem obdobju," so sporočili iz UKC Ljubljana. 

Po implantaciji se je stanje deklice bistveno izboljšalo. Štiri dni kasneje so za deklico našli tudi darovalca srca in ga uspešno transplantirali. Deklica po operacijah že okreva doma. 

Implantacijo sta izvedla Janez Vodiškar, dr. med., vodja Centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, ter doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med., strokovni direktor Kirurške klinike UKC Ljubljana in Vodja centra za transplantacijsko dejavnost, skupaj z multidisciplinarno ekipo kardio kirurgov, transplantacijskih kardiologov, pediatričnih kardiologov, anesteziologov, perfuzionistov, inštrumentark in otroških intenzivistov. Veliko delo po implantaciji je opravil zdravstveno -negovalni kader Enote za intenzivno terapijo Pediatrične klinike Ljubljana. - UKC Ljubljana

"Upanje družinam, ki se soočajo z najtežjimi srčnimi obolenji v otroški dobi"

Poseg je bil tudi velik logistični zalogaj. Za takšno implantacijo se mora vsa medicinska ekipa posebej izšolati. Šolanje običajno poteka v specializiranem centru Berlin Heart v Berlinu. 

V UKC Ljubljana je bila prvič uspešno izvedena implantacija dolgotrajne dvoprekatne podpore srca (BiVAD – biventrikularne mehanske podporne črpalke) tipa Berlin Heart EXCOR® pri otroku s telesno težo pod deset kilogramov.
V UKC Ljubljana je bila prvič uspešno izvedena implantacija dolgotrajne dvoprekatne podpore srca (BiVAD – biventrikularne mehanske podporne črpalke) tipa Berlin Heart EXCOR® pri otroku s telesno težo pod deset kilogramov. FOTO: UKC Ljubljana

V tem primeru pa je šolanje potekalo "tako rekoč ob bolniški postelji," so javili iz UKC. Ekipa Berlin Heart je izjemoma prišla v Slovenijo zaradi "izkušenj multidisciplinarne ekipe Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, ki že vrsto let vodi podobne odrasle bolnike in ekipe KOAIT-a."

"S tem smo omogočili, da imajo tudi naši najmlajši bolniki prvič možnost dolgoročne mehanske podpore do transplantacije srca," je poudaril primarij Janez Vodiškar, dr. med. Doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med., pa je izpostavil, da je berlinski sistem trenutno edini, ki omogoča mehansko podporo pri otrocih z nizko telesno težo. "To odpira nove terapevtske možnosti in prinaša upanje družinam, ki se soočajo z najtežjimi srčnimi obolenji v otroški dobi."

Berlinsko srce UKC Ljubljana srčno popuščanje presaditev srca pediatrična klinika
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist
16. 10. 2025 14.52
upam, da imajo v ozadju tudi plane za bodočnost, ne da bomo čez leta spet naokrog gledali ali zna kdo kaj takega operirat...
ODGOVORI
0 0
jank
16. 10. 2025 14.24
+0
Čestitke, res ste vrhunski! Ali bi kaj takega dočakali, če bi imeli privatno zdravstvo, za katerega se vse bolj zavzemajo desničarji? Ta primer samo dokazuje, da je še kako potrebno vlaganje v javno zdravstvo. Brez njega ta deklica ne bi preživela. Deklici in njenim staršem pa vse dobro in uspešno okrevanje.
ODGOVORI
1 1
jurist
16. 10. 2025 14.51
če bi imeli desno vlado naše zdravstvo ne bi funkcioniralo na moralni pogon, ampak bi zdravniki tudi kaj imeli in kaj pomenili. Tako pa jih vsak, ki ima pet minut časa, vlači po zobeh.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
16. 10. 2025 14.22
+2
Bravo zdravniki, kljub grdem obnašanju Goloba do vas, še vedno vztrajate in nam pomagate. Hvala.
ODGOVORI
2 0
Anion6anion
16. 10. 2025 13.50
+4
Bravo. In to kljub temu da še vedno poteka stavka zdravnikov.
ODGOVORI
5 1
ArkaMast
16. 10. 2025 13.48
-3
A pri privatniku. Za prjatla vprašam.
ODGOVORI
1 4
