Nov izjemen uspeh: enoletni deklici uspešno vgradili 'Berlinsko srce'

Enoletna deklica z napredovalim srčnim popuščanjem je bila zaradi akutnega poslabšanja srčnega popuščanja sprejeta v Enoto intenzivne nege Pediatrične klinike, kjer so ugotovili, da je edina možnost preživetja male bolnice presaditev srca.
Ker se je stanje deklice poslabšalo, se je interdisciplinarna ekipa odločila za mehansko cirkulatorno podporo z napravo ECMO (zunajtelesna membranska oksigenacija), ki sicer zagotavlja kratkoročno stabilizacijo srčnožilnega sistema, a zaradi možnih zapletov ne omogoča dolgoročne podpore.
Zapleti so se pojavili tudi pri deklici, zato so se odločili za nujno zamenjavo naprave ECMO s podpornim sistemom Berlin Heart EXCOR.
- FOTO: UKC Ljubljana
Premostitev obdobja do presaditve srca ali do okrevanja lastnega srca
"Sistem Berlin Heart EXCOR je edina mehanska cirkulatorna podpora, ki je zasnovana tudi za zdravljenje otrok vseh starosti, vključno z novorojenčki in dojenčki. Aparat deluje kot zunajtelesna črpalka, ki z mehanskimi prekati nadomešča delovanje levega in/ali desnega prekata, pri čemer je s cevkami povezan neposredno s srcem in velikimi žilami. BiVAD (biventrikularni sistem) zagotavlja podporo obema prekatoma hkrati in omogoča premostitev obdobja do presaditve srca ali do okrevanja lastnega srca. Sistem Berlin Heart EXCOR ima za bolnike številne prednosti: po implantaciji je mogoče prsni koš zapreti, bolnika prebuditi iz anestezije in ga postopno mobilizirati. Bolniki so s tem sistemom lahko popolnoma mobilni, kar pomeni, da lahko na presaditev srca čakajo z bistveno višjo kakovostjo življenja v tem občutljivem obdobju," so sporočili iz UKC Ljubljana.
Po implantaciji se je stanje deklice bistveno izboljšalo. Štiri dni kasneje so za deklico našli tudi darovalca srca in ga uspešno transplantirali. Deklica po operacijah že okreva doma.
"Upanje družinam, ki se soočajo z najtežjimi srčnimi obolenji v otroški dobi"
Poseg je bil tudi velik logistični zalogaj. Za takšno implantacijo se mora vsa medicinska ekipa posebej izšolati. Šolanje običajno poteka v specializiranem centru Berlin Heart v Berlinu.
V tem primeru pa je šolanje potekalo "tako rekoč ob bolniški postelji," so javili iz UKC. Ekipa Berlin Heart je izjemoma prišla v Slovenijo zaradi "izkušenj multidisciplinarne ekipe Programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, ki že vrsto let vodi podobne odrasle bolnike in ekipe KOAIT-a."
"S tem smo omogočili, da imajo tudi naši najmlajši bolniki prvič možnost dolgoročne mehanske podpore do transplantacije srca," je poudaril primarij Janez Vodiškar, dr. med. Doc. dr. Ivan Kneževič, dr. med., pa je izpostavil, da je berlinski sistem trenutno edini, ki omogoča mehansko podporo pri otrocih z nizko telesno težo. "To odpira nove terapevtske možnosti in prinaša upanje družinam, ki se soočajo z najtežjimi srčnimi obolenji v otroški dobi."
