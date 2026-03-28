Uspešni transplantaciji pljuč v enem dnevu rešili dve življenji

Dva bolnika, dve diagnozi in dva telefonska klica, ki sta prejšnji teden spremenila več usod.

Doc. dr. Matevž Harlander, predstojnik KO za pljučne bolezni in alergijo UKC Ljubljana, opisuje: "Prvi bolnik ni čakal dolgo, mislim, da približno pol leta. Druga bolnica pa je čakala precej dlje, okoli dveh let, zaradi krvne skupine in velikosti pljuč, ki so bila zanjo potrebna."

Pljuča za prvo transplantacijo so potrdili že dan prej, za drugo pa so izvedeli med pripravami na prvo operacijo.

"Za dve transplantaciji je treba zagotoviti dve prosti postelji na intenzivni, vse dvojno," poudarja doc. dr. Tomaž Štupnik, vodja kirurške ekipe za transplantacijo pljuč na KO za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Slovenija je del organizacije Eurotransplant, zato darovana pljuča pogosto pripeljejo po zraku. Bolnikom in svojcem podrobnosti ne razkrivajo. Pri tem ima osrednjo strokovno in koordinacijsko vlogo slovenski zavod.

"Brez altruističnega darovanja takšna oblika zdravljenja ni mogoča. Nikoli ni dovolj zahval svojcem, ki so v teh težkih trenutkih izgube sposobni odločiti se za darovanje," pravi Jelka Kramarič, pomočnica direktorja za medicinske zadeve pri Slovenija Transplant.

Presaditvi sta opravila izkušena torakalna kirurga, pri transplantacijah, ki lahko trajajo tudi osem ur in več, sodeluje na desetine strokovnjakov.

Transplantaciji sta trajali od sedmih zjutraj, ko se je začela prva, do štirih zjutraj naslednjega dne, ko se je končala druga. Zdravljenje sta pacienta nadaljevala na intenzivni terapiji kirurške klinike.

"Prvega bolnika smo sprejeli ob pol osmih zvečer, drugo bolnico pa okoli četrte ure zjutraj. To pomeni, da je celoten tim zdravnikov in medicinskih sester sodeloval praktično celo noč," opisuje Fedja Pavlovec, specialist anesteziologije in intenzivne terapije UKC Ljubljana.

Sprva sta bila bolnika priključena na aparat za umetno dihanje in prejemala različna zdravila, stanje pa je bilo nenehno spremljano. Med možnimi zapleti so večje krvavitve ali slabše delovanje pljuč, a se to na srečo ni zgodilo.

"Prvi bolnik je po približno petih dneh zapustil naš oddelek, njegovo zdravljenje poteka dobro. Druga bolnica je še pri nas, a je v stabilnem stanju in v kratkem pričakuje odpust," dodaja Pavlovec.

"Oba bolnika zdaj dihata samostojno, in to je tisto zadovoljstvo na koncu," zaključi Štupnik.

A zdravljenje s tem še ni končano. Po transplantaciji ostanejo bolniki hospitalizirani približno mesec dni. Dvojna transplantacija v tako kratkem času je dokaz strokovnosti in predanosti ekipe ljubljanskega kliničnega centra, kjer vsako leto opravijo od 10 do 15 presaditev pljuč.