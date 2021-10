Uspešno črpanje kohezijskih sredstev

Od začetka prvih financiranj decembra 2018 do konca junija letos je SID banka podjetjem, samostojnim podjetnikom in občinam omogočila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini več kot 233 milijonov evrov, so sporočili iz omenjene banke.

V okviru dveh skladov SID banke ta financira podjetja in javni sektor na področju krepitve konkurenčnosti gospodarstva, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. Ob izbruhu epidemije covida-19 je lani v sodelovanju z MGRT ustanovila novi Sklad skladov covid-19, iz katerega lahko podjetja, ki so utrpela posledice epidemije, prejmejo tako likvidnostno kot naložbeno financiranje.

"Kot upravljavka obeh skladov je SID banka v avgustu uspešno črpala še zadnjo, četrto tranšo kohezijskih sredstev za Sklad skladov covid-19, iz katere je podjetjem za raziskave, razvoj in inovacije ter mikroposojila za MSP na voljo skupaj 65 milijonov evrov. Poleg tega je iz Sklada skladov, v katerega sta bili doslej črpani dve tranši, na voljo 126,5 milijona evrov. Za posrednika novih sredstev v višini 10,5 milijona evrov za mikroposojila je bila tako na novem razpisu izbrana Primorska hranilnica Vipava. Za kredite za raziskave, razvoj in inovacije za MSP, krite z jamstvi SID banke v višini 9,44 milijona evrov, je bila izbrana finančna posrednica Gorenjska banka, pri čemer pa že sodeluje tudi Delavska hranilnica," so pojasnili.

Do konca avgusta je SID banka v sodelovanju z MGRT in SVRK s končnimi prejemniki sklenila 5.844 kreditnih pogodb v skupni vrednosti več kot 233 milijonov evrov. Nekaj sredstev obeh skladov je gospodarstvu še na voljo tako pri SID banki kot pri finančnih posrednikih. Sicer pa SID banka tudi v letu 2021 načrtuje črpanje še ene, tretje tranše kohezijskih sredstev.