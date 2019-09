Uspešno opravljena vaja: Iz goreče hiše rešili tri osebe

Ljubljanski UKC je skupaj z gasilsko brigado organiziral požarno vajo, v okviru katere so prikazali reševanje in oskrbo ponesrečencev v primeru požara.

V Ljubljani in okolici je med leti 2007 in 2016 zaradi zastrupitev s CO umrlo 85 ljudi, od tega 40 v poažrih.

Celotna vaja, ki se je končala uspešno, se je začela s požarom v hiši. Gasilci so najprej ugotovili, da so v objektu trije poškodovani. Eden izmed poškodovanih je bil huje poškodovan in so ga odpeljali v klinični center, dva pa sta bila lažje poškodovana in so ju oskrbeli kar na kraju dogodka.

Prva naloga gasilcev namreč je, da vedno najprej preiščejo objekt, najdejo poškodovane, jih oskrbijo in šele na koncu pogasijo ogenj. Reševalci po navodilih gasilske službe najprej počakajo na varnem mestu, potem pa poškodovance, ki jih gasilci prinesejo, najprej pregledajo in preverijo koncentracijo ogljikovega monoksida. Nato preverijo še, če so poškodovani ali opečeni, nato pa začnejo z oskrbo. Tudi pri gasilcih, ki gasijo požar, vedno preverijo koncentracije monoksida.