Tokrat le vaja: pred obalo Debelega rtiča tovorna ladja trčila v tanker

Po scenariju vaje naj bi danes zjutraj pred obalo Debelega rtiča tovorna ladja trčila v tanker, pri tem pa naj bi se izlilo 20.000 litrov lahke nafte, je opisal Božič.

Prvi so ukrepali italijanska pristaniška kapitanija, tamkajšnja obalna straža in pogodbeni partnerji teh služb. Ker sami niso zmogli omejiti namišljenega madeža in se je ta začel širiti proti Sloveniji, so aktivirali tudi slovenske službe.

Kot je pojasnil Božič, so se aktivirali Uprava za pomorstvo, Uprava RS za zaščito in reševanje, enote civilne zaščite iz ogroženih občin Ankaran in Koper, Agencija RS za okolje, fakulteta za pomorstvo in promet, Obalni letalski center Portorož, vlačilci podjetja Adria Tow in Luka Koper. V operativnem centru Uprave za pomorstvo se je sestal štab civilne zaščite. Imenovali so častnika za zvezo, ki je odšel v Italijo.

Na ta način so koordinirali delovanje čolnov, vlačilcev in helikopterja, ki so opravili potrebno za omejitev in odstranitev oljnega madeža.

Vajo so organizirali v okviru projekta Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu (NAMIRS - North Adriatic Maritime Incidents Response System). Ta se je začel lani in se bo končal februarja prihodnje leto. Skupna vrednost projekta je 950.000 evrov. Financira ga generalni direktorat Evropske komisije za civilno zaščito in humanitarno pomoč. Vodi ga izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude v Trstu.