'Uspešnost boja proti korupciji bo odvisna od zaščite žvižgačev'

Za boljšo obveščenost o možnih izboljšavah standardov, ki jih določa omenjena direktiva, je TI Slovenia dopolnil analizo mreže Transparency International s primeri dobrih in slabih praks. V njem so opisane rešitve, ki bi lahko služile kot izhodišča za nadgradnjo direktive ob prenosu.

"Priložnost za pravočasen prenos direktive je Slovenija že zamudila, to dober teden pred iztekom roka že lahko trdimo. Ne glede na zamudo pri prenosu pa imajo odločevalci na ministrstvu za pravosodje še vedno priložnost, da v javno razpravo in kasneje v državni zbor pošljejo kakovosten predlog zakona, ki bo nudil ustrezno zaščito vsem žvižgačem," je v današnjem sporočilu za javnost navedel začasni predsednik TI Slovenia Samo Bardutzky .

"Prejšnji mesec smo na osrednjem dogodku Foruma poslovne integritete in transparentnosti od predstavnika ministrstva za pravosodje pravzaprav prvič dobili informacije o nastajajočem zakonu, saj je ministrstvo od lanskega leta ignoriralo pozive po razgrnitvi načrta o prenosu direktive in odprtju strokovnega dialoga," je dodal Bardutzky.

Priporočila po njegovih navedbah vključujejo širjenje ukrepov za zaščito na organizacije civilne družbe, ki pomagajo žvižgačem, ter navodilo, naj nacionalna zakonodaja ne določa dodatnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati žvižgači, da bodo deležni zaščite po zakonu. Pomembno je tudi priporočilo glede obrnjenega dokaznega bremena, torej da mora oseba, ki je z določenim ukrepom škodila žvižgaču, dokazati, da to ni bilo nikakor povezano s prijavo oziroma javnim razkritjem in da bi tak ukrep v vsakem primeru izvedla.

"Če bomo že zamudili rok, ne smemo zamuditi priložnosti, da sprejmemo zakon, ki bo presegal direktivo, bo kakovosten in bo nudil celostno zaščito žvižgačem," je sklenil Bardutzky. TI Slovenia poziva vse politične akterje, da se z besedami in dejanji zavežejo h kakovostni zaščiti žvižgačev. Pričakuje, da se bodo o tem politiki izjasnili tudi v okviru zahtev iniciative Glas ljudstva, katere seznam vključuje tudi zaščito žvižgačev."Vse, ki bi želeli prijaviti sume korupcije in ostalih nepravilnosti v javnem interesu, a jih skrbijo povračilni ukrepi ali varnost, pa vabimo, da se za nasvet obrnejo na Center Spregovori!. Skušali vam bomo pomagati z brezplačnim nasvetom, kako zažvižgati varno," so danes še sporočili iz TI Slovenia.

Pravosodno ministrstvo ob dnevu boja proti korupciji poudarja pomen osveščanja

Ministrstvo za pravosodje poudarja, da imata ključno vlogo pri preprečevanju korupcije ozaveščanje in netoleranca družbe do korupcije. Proti korupciji se ne moremo boriti zgolj z represivnimi odzivi policije, državnega tožilstva in sodstva, so dodali. Ključno vlogo pri preprečevanju korupcije ima po navedbah ministrstva tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki skrbi za ozaveščanje in krepitev integritete v javnem prostoru. Ob tem spominjajo, da so se pristojnosti KPK pri njenem preventivnem delu še okrepile z novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lanskem letu.

Pri korupciji gre za kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobitve koristi zase ali za drugega. Korupcija kot način delovanja po oceni ministrstva spodkopava zaupanje državljanov v delovanje državnih organov, vladavino prava in tržno konkurenčnost, boj proti njej pa temelji na prepoznavanju, kaj korupcija sploh je in na njenem doslednem preprečevanju. Ob tem izpostavljajo še, da v okviru ministrstva poteka intenzivna priprava predloga zakona o zaščiti prijaviteljev oz. žvižgačev, ki je bil poslan v strokovno in medresorsko usklajevanje.