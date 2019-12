Uspešnost pogajanj med Šabedrom ter ZZZS in zdravstvenimi zavodi negotova

Združenje namreč skladno z zakonom zastopa bolnišnice in zdravstvene domove pri pogajanjih o splošnem dogovoru v zdravstvu. Če bi večje bolnišnice izstopile iz združenja in ustanovile novo, bi bržkone v pogajanjih sodelovalo tudi to združenje. O izstopu iz aktualnega združenja namreč govorijo v obeh kliničnih centrih, na Onkološkem inštitutu Ljubljana in Zdravstvenem domu Ljubljana. O izstopu pa razmišljajo tudi v splošnih bolnišnicah Slovenj Gradec ter Ptuj.

Sicer bodo na današnjem sestanku obravnavali tudi ukrepe s področja čakalnih vrst, je v četrtek napovedal minister Aleš Šabeder. Ob splošnem dogovoru pa bodo obravnavali tudi nacionalno stroškovno analizo, ki naj bi po ministrovih besedah vplivala tudi na cene zdravstvenih storitev v splošnem dogovoru za naslednje leto.