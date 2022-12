Usposabljanje ukrajinskih vojakov ne bo potekalo na ozemlju Slovenije

Odbor za obrambo in odbor za zunanje zadeva sta se seznanila z namero Slovenije za sodelovanje v misiji za vojaško podporo in pomoč Ukrajini (EUMAM), je po seji odpora povedal predsednik odbora Martin Premk. "Pojasnili so nam, da bo to misija, kjer bo šlo za pomoč pri usposabljanju ukrajinskih vojakov, ki pa ne bo potekalo na ozemlju Slovenije. V misiji bo sodelovalo manjše število vojakov. Sodelovanje v misiji za Slovenijo ne prinaša dodatnih stroškov niti kakršnekoli varnostne grožnje."