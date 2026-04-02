Slovenija

Ustanavlja se javno podjetje za pospešek digitalizaciji zdravstva

Ljubljana, 02. 04. 2026 14.29 pred 26 dnevi 2 min branja 17

Avtor:
T.H.
Zdravstvo

Vlada je sprejela akt o ustanovitvi družbe za centralno digitalizacijo zdravstva, kot jo predvideva zakon o digitalizaciji zdravstva. Njeno polno delovanje je predvideno v letu 2028. Osnovni kapital družbe, ki bo 100-odstotno v državni lasti, bo 5,5 milijona evrov.

Vzpostavitev javnega podjetja za upravljanje centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema kot enega ključnih korakov za pospešitev digitalne preobrazbe zdravstva predvideva zakon o digitalizaciji zdravstva, ki je začel veljati decembra lani.

Vlada je tako danes sprejela akt o ustanovitvi družbe v 100-odstotni lasti države, ki bo skrbela za centralno digitalizacijo zdravstva, so na ministrstvu za zdravje pojasnili v sporočilu po današnji seji vlade.

Posnetek zdravnika
FOTO: Shutterstock

Po njihovih navedbah bo nova družba kot izvajalec gospodarske javne službe skrbela za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje centralne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, za povezovanje zdravstvenih informacijskih sistemov, informacijsko varnost ter tehnično podporo uporabnikom. Njeno polno delovanje je predvideno v letu 2028.

Začetnih pet milijonov

Osnovni kapital družbe bo 5,5 milijona evrov, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračunske postavke ministrstva za finance, so navedli. Dodali so, da se bo družba letos financirala izključno iz ustanovitvenega kapitala.

Zdravstvo
FOTO: Bobo

Kot so navedli, država z ustanovitvijo družbe postavlja pomemben organizacijski temelj za varnejše, učinkovitejše in bolje povezano digitalno zdravstvo.

Ob tem je vlada na današnji seji za vršilko dolžnosti generalnega direktorja družbe za zagotavljanje informacije strukture zdravstva imenovalo Tejo Batagelj, dosedanjo generalno direktorico direktorata za digitalizacijo v zdravstvu.

Boj s HIV in hepatitisom

Vlada je na današnji seji sprejela tudi strategijo preprečevanja in obvladovanja okužb s virusom HIV, virusoma hepatitisa B in C ter spolno prenosljivih okužb 2026-2035, ki po njihovih navedbah predstavlja celovit in dolgoročen okvir nacionalnega odziva na te okužbe.

Kot so pojasnili v sporočilu, strategija povezuje preprečevanje, zgodnje odkrivanje, zdravljenje in oskrbo ter določa pet ključnih ciljev: preprečevanje okužb, zgodnje odkrivanje, zagotavljanje sodobnega in dostopnega zdravljenja, zmanjševanje stigme ter zagotavljanje podatkov za poučeno odločanje. Poseben poudarek je na ranljivih skupinah, dostopnem testiranju s svetovanjem in krepitvi zdravstvene pismenosti.

Strategija ne uvaja novih pravic, temveč zagotavlja usklajeno in učinkovito izvajanje obstoječih ukrepov ter dolgoročno prispeva k ohranjanju ugodnih epidemioloških trendov, so navedli. Po njihovem mnenju strategija predstavlja pomembno naložbo v javno zdravje, saj prispeva k boljšemu zdravju prebivalstva ter dolgoročnemu zmanjševanju zdravstvenih, socialnih in ekonomskih posledic teh okužb.

zdravstvo digitalizacija družba javno podjetje
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

HuffyPuffy
04. 04. 2026 15.10
Pa bo to le prazna firma, kjer bo le nekaj posameznikov prejemalo bajno placo ali dejansko kaj vec? Torej lastni programerji in vzdrzevalci aplikacije zVem itd.? Ali se bo se naprej placevalo pol mil. eur na mesec (ali pa se vec) za vzdrzevanje zunanjim podjetjem?
Odgovori
0 0
macolagobec
03. 04. 2026 10.25
Kar štancajo nove in nove prisklednike, efekta pa nobenega. Samo zapravljanje davkoplačevalskega denarja!!!
Odgovori
+2
2 0
Tenma
02. 04. 2026 21.36
Še en urad, kjer bodo zaposleni bivši poslanci in nič delali... Ni panike, gnara imamo kolikor želimo... Mi plešemo...
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
02. 04. 2026 21.34
Kaj za vraga delajo na ministrstvu za digitalno preobrazbo????
Odgovori
+2
2 0
Nightingale
02. 04. 2026 19.50
Še ena luknja brez dna...
Odgovori
+2
2 0
natas999
02. 04. 2026 18.45
pa kaj še???
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
02. 04. 2026 16.14
to bo projekt enakovreden dolgotrajni oskrbi...veliko denarja-brez haska za slo narod....
Odgovori
+7
7 0
kita 1111
02. 04. 2026 15.25
Koliko operacij bodo naredili
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
02. 04. 2026 15.23
Svica ima dvojno stevilo zdravnikov na 1000 prebivalcev, sistem nagrajuje ucinkovitost- krajse cak vrste, kakovost, dostopnost, sistem je stabilen ze desetletja,imate prevec politike v zdravstvu, vsaka vlada vam popravlja sistem :-)
Odgovori
+5
5 0
jogo
02. 04. 2026 15.19
A to spada pod tekoče posle?
Odgovori
+4
4 0
gas-112
02. 04. 2026 15.17
kuverte golobčkove predno odleti v bruseljček
Odgovori
+5
5 0
Minifa
02. 04. 2026 15.05
Javni sektor se kar MEHURI, kit porpena...zaseda vsako poro družbe....nikomur potrebne usluge pa se množijo kot miši v kašči. Čez 5 let razen javnega sektorja n komunale ki bo čistila drek za njimi ne bo v Sloveniji nikogar..
Odgovori
+6
6 0
BMReloaded
02. 04. 2026 15.02
Kok milijonov bo software kostal...pa to? Bomo spremljali...pa to
Odgovori
+5
5 0
stoinena
02. 04. 2026 14.49
drugič vas bo posnela micka kovačeva, pa da vidimo ali se bo kdo začel ukvarjati s tem kar je posnela.
Odgovori
+3
3 0
periot22
02. 04. 2026 14.46
Razmetavanje davkoplačevalskega denarja za meglo!
Odgovori
+7
7 0
Castrum
02. 04. 2026 14.37
Hahahaha, pa saj ne morem verjeti, no.
Odgovori
+7
7 0
