Ustanavlja se javno podjetje za pospešek digitalizaciji zdravstva

Vzpostavitev javnega podjetja za upravljanje centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema kot enega ključnih korakov za pospešitev digitalne preobrazbe zdravstva predvideva zakon o digitalizaciji zdravstva, ki je začel veljati decembra lani. Vlada je tako danes sprejela akt o ustanovitvi družbe v 100-odstotni lasti države, ki bo skrbela za centralno digitalizacijo zdravstva, so na ministrstvu za zdravje pojasnili v sporočilu po današnji seji vlade.

Po njihovih navedbah bo nova družba kot izvajalec gospodarske javne službe skrbela za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje centralne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, za povezovanje zdravstvenih informacijskih sistemov, informacijsko varnost ter tehnično podporo uporabnikom. Njeno polno delovanje je predvideno v letu 2028.

Začetnih pet milijonov

Osnovni kapital družbe bo 5,5 milijona evrov, sredstva pa bodo zagotovljena iz proračunske postavke ministrstva za finance, so navedli. Dodali so, da se bo družba letos financirala izključno iz ustanovitvenega kapitala.

Kot so navedli, država z ustanovitvijo družbe postavlja pomemben organizacijski temelj za varnejše, učinkovitejše in bolje povezano digitalno zdravstvo. Ob tem je vlada na današnji seji za vršilko dolžnosti generalnega direktorja družbe za zagotavljanje informacije strukture zdravstva imenovalo Tejo Batagelj, dosedanjo generalno direktorico direktorata za digitalizacijo v zdravstvu.

