Ustanovili Anitin sklad za takojšnje reševanje stisk otrok in družin

Hitro reševanje najglobljih stisk je izrednega pomena, saj preprečuje poglabljanje stisk, so zapisali v sporočilu za javnost. Anitin sklad je namenjen hitri pomoči otrokom in družinam.

Ob ustanovitvi sklada Anita Ogulin poudarja, da je ključno, da s takojšnjim odzivom prosilce za pomoč razbremenijo, prekinejo njihov občutek negotovosti in obupa. Ljudje se namreč po pomoč obrnejo pogosto prepozno. "Nujno je, da v tistem trenutku prosilci za pomoč dobijo nek občutek varnosti, osebo, ki jih razume, ki ji je mar za posameznika in ki ji vrača upanje, da je stiska rešljiva, čeprav se v tistem času in stanju ne zdi. Nato seveda nadaljujemo z nudenjem celostne pomoči v okviru programa Veriga dobrih ljudi in drugih podpornih projektov za otroke, mlade in družine v stiskah, ki jih izvajamo na ZPM Ljubljana Moste-Polje v vseh slovenskih regijah."

Ker je pomoč državnih institucij velikokrat prepočasna, opozarjajo v ZPM Ljubljana Moste-Polje, bo novoustanovljeni sklad omogočal hitro reševanje drastičnih in najtežjih primerov, s katerimi se soočajo otroci, mladostniki in družine. "Hkrati bo omogočal tudi povezovanje z upniki za preprečevanje še globljega drsenja v brezno revščine, ki je žal posledično velikokrat povod za tragedije," so še zapisali.