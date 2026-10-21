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Slovenija

Ustanovili bi 'železniški Dars', pospešek hitri progi med Mariborom in Ljubljano

Ljubljana, 21. 10. 2026 17.39 pred 8 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Nova železniška postaja Ljubljana

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na kongresu o prometu v Portorožu napovedal sprejem zakona za ustanovitev "železniškega Darsa" in spremembo zakonodaje za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Namen slednje je odpraviti birokratske ovire in blokade civilnih iniciativ pri gradnji prog in cest.

Vrtovec je na 17. slovenskem kongresu o prometu in prometni infrastrukturi opozoril na pomanjkanje proračunskega denarja za projekte direkcije za infrastrukturo in na slabo stanje železniškega omrežja.

Ministrstvo bo zato po njegovih besedah do decembra pripravilo osnutek predloga zakona o posebnem podjetju in skladu za področje železnic po vzoru Darsa kot državnega upravljavca avtocest in hitrih cest. Novo krovno podjetje naj bi prevzelo skrb za vzdrževanje, načrte, projekte in gradbena dela ter tako pod eno streho povezalo upravljanje področja železniške infrastrukture.

"Za razvoj železniških projektov in njihovo financiranje potrebujemo drugačno obliko zakonodaje, da vsega ne plačujemo iz javnega proračuna, ampak pridobimo še več drugih virov in poenostavimo samo gradnjo," je dejal.

Minister je posredoval usmeritve za širitev avtocest v šestpasovnice na najbolj obremenjenih odsekih.
Minister je posredoval usmeritve za širitev avtocest v šestpasovnice na najbolj obremenjenih odsekih.
FOTO: Aljoša Kravanja

Hitra železniška proga med Mariborom in Ljubljano

Novi zakon bo opredelil tudi hitro železniško progo med Mariborom in Ljubljano, kjer pristojne službe že šest let ostajajo pri študiji variant. Za takšne gradnje denar ne predstavlja težave, ampak umestitev proge v prostor, je zatrdil.

Vrtovec je obenem izpostavil možnost umeščanja v prostor strateških infrastrukturnih projektov s posebnim zakonom po vzoru zakona o investiciji Magne Steyr v Hočah. Ob tem z ministrico za okolje in prostor Polono Rifelj usklajuje zakonske spremembe za splošno pospešitev postopkov umeščanja ob hkratnem varovanju narave.

Napovedal prevzem avstrijskega modela

Minister je v nagovoru opozoril še na prepletenost državnih ustanov z nevladnimi organizacijami. Pri tem je izpostavil dolgotrajne zaplete z zavodom za varstvo narave zaradi ptic pri gradnji podravske hitre ceste med Gorišnico in Markovci ter večletno ponavljanje presoj vplivov na okolje na Gorenjskem zaradi morebitnih novih habitatov. Napovedal je prevzem avstrijskega modela s pridobivanjem gradbenega dovoljenja neposredno v okviru presoje vplivov na okolje.

"V državnem zboru moramo morda z dvotretjinsko večino določiti prevlado javnega interesa nad interesom civilne iniciative petih ljudi, ob morebitnem nasprotovanju temu pa bomo šli tudi na referendum. Ker zasledujem javni interes, me nekaj ljudi in okoljevarstvenikov ne bo prepričalo o nepotrebnosti sprememb," je poudaril.

Posledice padca zakona o vodah na preteklem referendumu, kjer je nekdanji minister Andrej Vizjak predlagal strožje pogoje za vlaganje tožb civilnih iniciativ, po Vrtovčevih besedah danes zavirajo tretjo razvojno os. Društvo Alpe Adria Green je namreč, tako Vrtovec, pred tremi dnevi vložilo tožbo na državni prostorski načrt za odsek proti Dravogradu, na odseku med Šentrupertom in Velenjem pa postopki po odločitvi upravnega sodišča čakajo na razlastitve na upravnih enotah v Žalcu in Velenju.

Minister je vodstvu Darsa že posredoval usmeritve za širitev avtocest v šestpasovnice na vseh odsekih z dnevnim prometom nad 50.000 vozil. Po sprejetju prostorskega načrta za južni del ljubljanske obvoznice in ob zaključevanju tretjega pasu med Domžalami in Ljubljano je omenil še širitev od Vrhnike in Razdrtega proti prestolnici.

Pri projektu drugega tira med Divačo in Koprom ministrstvo medtem pripravlja razpisno dokumentacijo za vzporedni tir, je še dejal.

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železnice infrastruktura Jernej Vrtovec hitra proga

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SDS_je_poden
21. 10. 2026 17.56
Hitra proga med Lj in Mb pomeni vrtanje predorov in gradnjo viaduktov. Stroški bodo astronomski.
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