Ustanovili bi 'železniški Dars', pospešek hitri progi med Mariborom in Ljubljano

Vrtovec je na 17. slovenskem kongresu o prometu in prometni infrastrukturi opozoril na pomanjkanje proračunskega denarja za projekte direkcije za infrastrukturo in na slabo stanje železniškega omrežja. Ministrstvo bo zato po njegovih besedah do decembra pripravilo osnutek predloga zakona o posebnem podjetju in skladu za področje železnic po vzoru Darsa kot državnega upravljavca avtocest in hitrih cest. Novo krovno podjetje naj bi prevzelo skrb za vzdrževanje, načrte, projekte in gradbena dela ter tako pod eno streho povezalo upravljanje področja železniške infrastrukture. "Za razvoj železniških projektov in njihovo financiranje potrebujemo drugačno obliko zakonodaje, da vsega ne plačujemo iz javnega proračuna, ampak pridobimo še več drugih virov in poenostavimo samo gradnjo," je dejal.

Minister je posredoval usmeritve za širitev avtocest v šestpasovnice na najbolj obremenjenih odsekih. FOTO: Aljoša Kravanja

Hitra železniška proga med Mariborom in Ljubljano

Novi zakon bo opredelil tudi hitro železniško progo med Mariborom in Ljubljano, kjer pristojne službe že šest let ostajajo pri študiji variant. Za takšne gradnje denar ne predstavlja težave, ampak umestitev proge v prostor, je zatrdil. Vrtovec je obenem izpostavil možnost umeščanja v prostor strateških infrastrukturnih projektov s posebnim zakonom po vzoru zakona o investiciji Magne Steyr v Hočah. Ob tem z ministrico za okolje in prostor Polono Rifelj usklajuje zakonske spremembe za splošno pospešitev postopkov umeščanja ob hkratnem varovanju narave.

Napovedal prevzem avstrijskega modela