Ustanovili Pravno mrežo za varstvo demokracije

Več kot dvajset glob v skupnem znesku okoli sedem tisoč evrov si je v zadnjih devetih mesecih nakopal najbolj prepoznaven in največkrat kaznovan vstajnik Jaša Jenull. "Med bolj absurdnimi je seveda kazen za pisanje po tleh s kredo, zanimive in simbolične pa so bile kazni ljudem, ki so sede brali ustavo Republike Slovenije," je Jenull komentiral nekatere izdane kazni.

Petkovi protestniki pa so kazni prejemali tudi zaradi hupanja, okrašenih koles, transparentov in popisanih dežnikov. Zaradi zanimivih ustavnopravnih vprašanj so brezplačno pomoč nekaterim ponudili v odvetniški pisarni Čeferin. "Globe so izražene na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer dejansko stanje, zaradi česar prekrške izrečejo, jasno pokažejo, da ne gre za sankcioniranje neupoštevanja ukrepov za zajezitev epidemije," je dejala Sanja Segas pisarne Čeferin.