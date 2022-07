'Ustanovitev avtocestne policije iz obstoječih kadrov nekoliko preuranjena'

Kadrovski primanjkljaj je zarezal tudi v novoustanovljeno avtocestno policijo, s katero Slovenija od lani skuša poskrbeti za večjo prometno varnost. Koprsko, celjsko in mariborsko enoto avtocestne policije bodo s ponedeljkom namreč začasno napotili na postaje prometnih policij na območjih, kjer so bile ustanovljene. Od štirih enot zdaj tako ostaja le še ljubljanska. "Odločitev, da se ustanovi avtocestna policija iz obstoječih kadrov brez zagotovitve novih policistov, je bila nekoliko preuranjena," so priznali na Generalni policijski upravi. Ob tem sicer poudarjajo, da ne ukinjajo nadzora na avtocesti, ampak ga zaradi kadrovske podhranjenosti organizacijsko spreminjajo.

icon-expand Avtocestna policija. FOTO: Bobo

Po navedbah Policije so omenjeni organizacijski ukrepi nujni za zagotavljanje učinkovitega nadzora cestnega prometa, še posebej v času turistične sezone, ko so varnostni dogodki, ki zahtevajo ukrepanje prometnih policistov, pogostejši.

V preteklosti so na Policiji kadrovski primanjkljaj na prometnih policijskih postajah reševali tudi s pomočjo policistov območnih policijskih postaj, zaradi pomanjkanja kadra tudi v teh enotah pa tak način popolnjevanja zdaj ni mogoč, so pojasnili. Postaje prometnih policij so se po navedbah Policije s kadrovskim primanjkljajem soočale že pred ustanovitvijo avtocestne policije (UAP). V povprečju so bile zasedene 60-odstotno, nekatere tudi manj, z nedavno ustanovitvijo avtocestne policije pa se je kadrovski primanjkljaj še povečal. Avtocestna policija je tako še dodatno osiromašila postaje prometne policije, so poudarili na Policiji. Kot so zapisali, je bila odločitev, da se ustanovi avtocestna policija iz obstoječih kadrov brez zagotovitve novih policistov, nekoliko preuranjena. Popraviti poskušajo trenutno stanje enot avtocestne policije, saj te večinoma ne morejo zagotoviti ustreznega nadzora. Od štirih enot ostaja le še ljubljanska Ob tem so napovedali, da bo generalni direktor Policije ustanovil delovno skupino, ki bo preučila možne organizacijske rešitve za zagotovitev učinkovitega nadzora cestnega prometa na avtocestah in hitrih cestah ter njihovo ustrezno sistemsko in organizacijsko umestitev v sistem Policije. Poudarili so še, da je pomemben segment zagotavljanja varnosti na avtocestah ravno nadzor prometa, ki pa se je na avtocestah izvajal že pred ustanovitvijo avtocestne policije in se bo zagotavljal tudi zdaj.

Uspešnost avtocestne policije se meri predvsem po varnosti na avtocestah in hitrih cestah, pri čemer stanje varnosti na avtocestah ni takšno, kot bi si želeli, še izpostavljajo na Policiji. Predvsem je bistveno več smrtnih žrtev, letos pa beležimo tudi več lahko in hudo telesno poškodovanih in več prometnih nesreč, kjer so udeleženi pijani vozniki, so dodali. Od štirih enot avtocestne policije po omenjeni odločitvi tako ostaja le še ljubljanska, je v sredo poročala TV Slovenija. Za večjo varnost in dvig prometne kulture Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih močno povečal. Da bi zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu tudi na hitrih cestah in avtocestah, je bila v začetku leta 2021 ustanovljena avtocestna policija (UAP). Slednja skrbi za večjo prometno varnost, hkrati pa, kot pravijo na Policiji, želi prispevati k dvigu prometne kulture.