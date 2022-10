Ustanovljen strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema

"Želja ministrstva je, da strateški svet prva izhodišča za novo sistemsko ureditev pripravi do konca decembra letos, do konca marca prihodnje leto pa krovni strateški dokument, na katerem bi temeljila priprava zakonodaje, pri čemer je strateški cilj nov družbeni dogovor za prihodnjih 20 let," poudarjajo na ministrstvu.

Glavna naloga strateškega sveta je po njihovih navedbah priprava okvirnega predloga potrebnih sistemskih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema, pojasnjujejo na ministrstvu. Člani bodo med drugim pripravili alternative zdravstvenega sistema za prihodnjih 20 let in predlog modela mreže izvajanja javnih zdravstvenih storitev, ki bi lahko združeval tako zdravstvene kot socialne storitve, bodisi na regionalni ali centralni ravni.

Svet bo tudi proučil financiranje zdravstvenega sistema, morebitno preoblikovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter prilagoditve obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pripravil bo predlog za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave.

Dokument, ki ga bo pripravil svet, bo vključeval predloge za čim prejšnje povečanje digitalizacije v zdravstvu ter načine za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti na področju zdravstva, da bi zagotovili za vse enake pravice do zdravstvene in socialne varnosti.