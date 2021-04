Civilna iniciativa Radi imamo Sočo: 'Ljudje morajo imeti dostop do reke'

Devet mesecev po tragični utopitvi 10-letnega dečka v reki Soči na divjem kopališču v Solkanu še vedno ni sprejeta rešitev za večjo varnost kopalcev na tem odseku, kjer se nivo reke zaradi hidroelektrarne hitro spreminja. Ministrstvo za okolje in prostor zato namerava to kopališče – skupaj s kopališčem v Kanalu ob Soči – umakniti s seznama kopalnih voda. Čeprav to pomeni, da tam ne bodo več opravljali analiz kakovosti kopalne vode, so domačini prepričani, da je to prvi korak proti prepovedi kopanja.

