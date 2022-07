Ustanovljena komisija, ki bo preiskovala morebitne zlorabe oglaševanja

Predmet preiskave bo tudi sklepanje oglaševalskih pogodb državnih podjetij Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola. Ugotavljali bodo, ali je prek financiranja oglaševalskih vsebin prišlo do prikritega plačevanja politične vsebine pred volitvami.

Najprej se bodo po besedah Šetinc Paškove lotili nakupa Planet TV, ki ga je Telekom Slovenije prodal madžarski družbi TV2 Adria, in odpovedi pogodbe te družbe s Telekomovim hčerinskim podjetjem TSMedia. Ugotavljali bodo tudi, ali je prišlo prek poslovanja družb Nova24TV, Nova hiša in Nova Obzorja do nezakonitega financiranja stranke SDS iz tujine.

Na podlagi izsledkov preiskave o domnevnem nezakonitem financiranju kampanje strank za letošnje parlamentarne volitve prek delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine bodo ocenili ustreznost veljavne zakonodaje na področju volilne kampanje, kar lahko vodi tudi v spremembo zakonodaje, je napovedala Šetinc Paškova.

Za podpredsednika komisije je DZ imenoval poslanca SD Soniboja Knežaka, njeni člani pa so postali Žan Mahnič (SDS), Aleksander Reberšek (NSi) in Nataša Sukič (Levica). Namestniki članov so Janja Sluga (Svoboda), Janez Magyar (SDS), Janez Žakelj (NSi), Predrag Baković (SD) in Milan Jakopovič (Levica).