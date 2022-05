Ustanovna seja državnega zbora bo 13. maja

Pahor je danes namreč sprejel predsednika DVK Petra Goloba in direktorja službe DVK Dušana Vučka. Golob mu je predal uradni zapisnik o ugotovitvi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Te kažejo, da je zmagovalka volitev stranka Gibanje Svoboda, ki so ji volivci namenili najvišjo, 34,45-odstotno podporo in je tako dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še SDS s 23,48 odstotka glasov (27 mandatov), NSi s 6,86 odstotka (osem mandatov), SD s 6,69-odstotno podporo (sedem mandatov) in Levica, ki jo je podprlo 4,46 odstotka volivcev in bo v DZ imela pet poslancev.

"Danes, 8. maja 2022, mi je predsednik Državne volilne komisije Peter Golob izročil uradni Zapisnik o ugotovitvi izida volitev v državni zbor 24. aprila 2022, ki bo danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije," je sporočil predsednik Borut Pahor.