Ustanovna seja DZ: je mandat Ferenca Horvátha sporen?

Na prvi seji DZ bodo namreč poslanci potrdili svoje mandate, še prej pa bo nova mandatno-volilna komisija (MVK), ki jo bo predvidoma vodila poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, pregledala poročilo o izidu volitev in pritožbe kandidatov ali predstavnikov list.

MVK bo imela med drugim na mizi prošnjo, da preveri mandat dosedanjega poslanca madžarske narodne skupnosti, Ferenca Horvátha, ki je bil na volitvah znova izvoljen. Na komisijo sta se namreč obrnila pripadnika madžarske manjšine Mihael Kasaš, sicer Horváthov protikandidat na volitvah, in Attila Kovács.

Opozorila sta, da Horváth še vedno opravlja funkcijo predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, čeprav je funkcija nezdružljiva s poslansko. To je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je Horváthu izdala prekrškovno odločbo, saj kljub opozorilu komisije nezdružljivosti ni odpravil. Temu sta pritrdila tako okrajno kot tudi višje sodišče, odločitev pa je pravnomočna.

Kasaš in Kovács zato MVK prosita, naj preveri, ali Horváth lahko opravlja poslansko funkcijo, ne da bi se odpovedal funkciji predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. V nasprotnem primeru bo znova nastopila nezdružljivost funkcij, opozarjata. Horváth je namreč že napovedal, da se ne namerava odpovedati nobeni od funkcij, saj sta po njegovi oceni združljivi.

S tem vprašanjem se je sicer DZ ukvarjal že v iztekajočem se mandatu, ko je bila na mizi tudi pobuda, da bi Horváthu prenehal mandat. A takšne odločitve zaradi pomanjkanja zadostne pravne podlage niso sprejeli.

Horváthov primer pa ni edini, s katerim se bo ukvarjala MVK. V Zavezništvu Osvobodimo Slovenijo so namreč vložili pritožbo na izid volitev, saj so prepričani, da so bile te neustavne in nelegitimne. Med razlogi za vložitev pritožbe so med drugim izpostavili svoje težave pri vlaganju kandidatnih list, saj da so volilne komisije njihove kandidatne liste obravnavale na različne načine.

O potrditvi poslanskih mandatov bo sicer na podlagi poročila MVK dokončno odločil DZ. V skladu s parlamentarnim poslovnikom DZ o nespornih mandatih odloča skupaj, o vsakem spornem pa posebej. Poslanec, katerega mandat je sporen, o potrditvi svojega mandata ne sme glasovati.