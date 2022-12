Ustanovna seja novega sklica državnega sveta bo 12. decembra

Na prvi seji bodo svetniki najprej izvolili mandatno-imunitetno komisijo, ki bo pregledala morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti zoper odločitve volilne komisije. Da bodo izpodbijali volitve v DS, so že napovedali v Društvu nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija ter v Inženirski zbornici.

Novoizvoljeni državni svet se namreč konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več kot polovica mandatov državnih svetnikov. Za pripravo prve seje skrbi dotedanji predsednik državnega sveta, torej Alojz Kovšca , ki se mu je Urška Klakočar Zupančič tudi zahvalila za sodelovanje. Prvo sejo pa bo do izvolitve novega predsednika vodil najstarejši član državnega sveta.

Mandate nato potrjuje državni svet, pri čemer o vsakem spornem mandatu odloča posebej, o preostalih pa skupaj. Ko bo potrjena več kot polovica mandatov, bo novoizvoljeni sklic DS tudi uradno ustanovljen in bo nastopil petletni mandat. Na ustanovni seji svetniki volijo tudi predsednika in podpredsednika, za izvolitev pa je potrebna večina glasov vseh članov. Poleg tega svetniki imenujejo tudi novega generalnega sekretarja DS.

Nova sestava DS je bila na volilnih zborih izvoljena 23. in 24. novembra. V 40-članskem državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Med izvoljenimi svetniki je 17 takšnih, ki so v svetniških klopeh sedeli že v dosedanjem mandatu.

Državna volilna komisija je sicer izid volitev potrdila na četrtkovi seji.