Ustanovna seja: Strateški svet se seznanja z analizo stanja v zdravstvu

Večina članov ukinjenega sveta je bila imenovanih v nov svet, ki ga bo vodil kirurg Erik Brecelj . Slednji bo po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Lorerana tisti, ki bo tako njemu kot premierju nastavil ogledalo, saj "pove točno tako, kot misli, in ga ni mogoče kupiti".

V novem svetu je po poročanju Dela 22 članov, med njimi so tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, ter državna svetnica, ki zastopa interese zdravstva, Monika Ažman in kirurg Vojko Flis, ki je kot kandidat Gibanja Svoboda neuspešno kandidiral za mariborskega župana.