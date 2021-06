Ustava bo dopolnjena s pravico do slovenskega znakovnega jezika

DZ bo osmi dan po sprejetju razglasil ustavni zakon, po katerem bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Določa pa tudi, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon. Ob tej točki bodo sejo DZ za pol ure prekinili zaradi prireditve ob sprejemu dopolnitve ustave.