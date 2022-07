Ustavili voznici z 2,8 promila alkohola v krvi

Tudi sevniški policisti so med kontrolo prometa nekaj po 20. uri na Blanci zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila znamke BMW z 2,8 promili alkohola v krvi. Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letno kršiteljico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj ji je to bilo odvzeto zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov. Policisti so ji zaradi znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in ji zasegli BMW. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da jih je včeraj voznik obvestil, da na avtocesti voznica osebnega vozila, ki vozi v smeri proti Mariboru, kaže očitno znake alkoholiziranosti, saj je vijugala po vozišču in nasploh nezanesljivo vozila.

Voznik pod vplivom alkohola poskušal pobegniti

Včeraj so v poznih večernih urah policisti Policijske postaje Slovenj Gradec obravnavali še voznika osebnega vozila, ki je na relaciji Dravograd–Slovenj Gradec, vozil z neprilagojeno hitrostjo in storil več prometnih prekrškov, med drugim je v enosmerni ulici vozil v napačno smer, ni upošteval znakov policistov, ki so ga poskušali večkrat ustaviti, in poskušal trčiti v policijsko vozilo.

Okoli 23. ure so uspeli policisti voznika ustaviti tako, da so v Starem trgu v Slovenj Gradcu postavili blokado. Voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu je imel nameščeni dve različni registrski tablici, preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel 0,29 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog v višini 2290 evrov, sledil pa bo še obdolžilni predlog.

Tudi konjiški policisti so danes ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v krvi imel dobrih 1,8 miligramov alkohola. Voznika so do streznitve policisti pridržali, sledi pa še obdolžilni predlog.