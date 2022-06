Ustavili voznika, ki je prekoračil hitrost za skoraj 100 km/h

Na pomurski avtocesti A5 izven naselja Turnišče iz smeri naselja Lendava v smeri naselja Turnišče so v preteklem tednu policisti med poostrenim nadzorom cestnega prometa zaustavili 49-letnega državljana Srbije. S hitrostjo 207 km/h je voznik osebnega avtomobila znamke Alfa Romeo za skoraj 100 km/h prekoračil hitrost, ki je omejena na 110 km/h. Kršitelju je bila izrečena globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Murska Sobota.