Pijan prevažal potnike

S PU Maribor so nam sporočili, da je voznik med vožnjo kazal znake alkoholiziranosti, zato so mu policisti odredili preizkus z elektronskim indikatorjem alkohola. Ta je pokazal 1,26 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, čeprav morajo vozniki, ki opravljajo tovrstne prevoze, voziti brez alkohola v organizmu. Posledično so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, potnikom pa zagotovili nadomestni prevoz.

Zoper voznika so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru. Za takšen prekršek je predpisana globa najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Policija ob tem znova opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami.