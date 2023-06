Ustavljanje pod nadvozi med neurjem: 'Ekstremno nevarno'

Kljub jasnim opozorilom, da je ustavljanje pod nadvozi v primeru toče skrajno nevarno, se določeni še vedno požvižgajo na opozorila in naredijo ravno to, kar ne bi smeli. To se je zgodilo tudi na dolenjski avtocesti.

Kot je bilo napovedano, je večji del Slovenije zajelo neurje z močnejšo točo. Vozniki, ki so se v tem času znašli na cesti, so tako morali še bolj napeti svoje oči, da varno pridejo do svojega cilja. Prometno-informacijski center je opozoril, da je potrebna previdnost, s primerno varnostno razdaljo. Nikoli pa ne smemo vozil ustavljati pod nadvozih ali v predorih. Tako je Reševalni pas opozoril na nevarno početje voznikov na dolenjski avtocesti pri Šmarju-Sap. Na družbenem omrežju Twitter so zapisali, da vozniki vozite "EXTREMNO previdno". Kot so nadaljevali, pa ne le zaradi neurja. "Nekateri spravljajo na varno pleh, življenja pa niso pomembna." Policija opozarja, da voznik lahko svoje vozilo ustavi le na parkirnih prostorih počivališč, nikakor pa ne na odstavnih pasovih ali celo na vozišču. Na odstavnem pasu avtoceste in hitre ceste je namreč prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen v sili in ob ustavitvi zaradi nudenja potrebne pomoči. S tem ko se določeni vozniki ob neurju na avtocesti še vedno ustavljajo pod predori ali nadvozi ogrožajo tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu, saj lahko pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč.