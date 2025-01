Ustavna komisija podprla začetek postopka za vpis uporabe gotovine v ustavo

Združenje Povezani smo je novembra 2023 v DZ vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Zavzema se, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar.

Maja lani so se člani ustavne komisije DZ strinjali o ustanovitvi strokovne skupine, ki bo razpravljala o vpisu uporabe gotovine v ustavo, odločili pa so se tudi pozvati Evropsko centralno banko (ECB), da se opredeli do predloga.

Danes je ustavna komisija obravnavala mnenje strokovne komisije in ECB ter odločala o predlogu za začetek postopka za vpis uporabe gotovine v ustavo.

Mnenje strokovne skupine je predstavil njen član Miro Cerar, ki je dejal, da gre za zelo specifično določbo, vendar je opredelitev ustavne materije v veliki meri poljubna in suverena odločitev zakonodajalca. Predstavil je tudi mnenje ECB, ki, kot je dejal, načelno pozdravlja glavni cilj osnutka ustavnega zakona, da se okrepi razpoložljivost in sprejemanje gotovine v Sloveniji, vendar ob tem pojasnjuje in ugotavlja, da isti cilj že zasleduje in tudi uresničuje na nek način veljavna ureditev EU, zato je do tega predloga do neke mere zadržana.

Glede na predlog naj bi bil člen, ki govori o pravici do gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva, uvrščen v drugo poglavje, a je Cerar v imenu strokovne skupine izpostavil, da bi ga bilo mogoče uvrstiti tudi v tretje poglavje. Poudaril je, da bo v vsakem primeru treba v nadaljevanju postopka, če bo do njega prišlo, natančno preučiti možnosti uvrstitve člena.

"Strokovna skupina meni, da predlagana sprememba ustave ob upoštevanju sedanje monetarne ureditve na ravni EU ni nujna, vendar pa je možna in je lahko utemeljena," je dejal Cerar in izpostavil, da sprememba ustave ni mogoča na hitro.