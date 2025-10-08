Svetli način
Ustavna komisija soglasno za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Ljubljana, 08. 10. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 37 minutami

STA , M.S.
Ustavna komisija DZ je na seji soglasno potrdila delovno besedilo predloga ustavnega zakona, na podlagi katerega se bo pravica do plačevanja z gotovino zapisala v ustavo. Pobudo za dopolnitve ustave je novembra 2023 v DZ vložila skupina volivcev v okviru združenja Povezani smo, ustavni zakon pa mora zdaj potrditi še DZ.

Predstavnik združenja Povezani smo Ivan Jurgec je danes dejal, da iz dneva v dan na območju Slovenije ugotavljajo nove in nove primere nakupovalnih mest, ki na različne načine onemogočajo plačevanje z gotovino, prav tako se nad omejitvami pri gotovinskem poslovanju pritožujejo številni komitenti bank.

"Namen predloga je jasna zaščita fizične gotovine," je povedal Jurgec. Pojem gotovina se mora vedno nanašati na denar v fizični obliki, torej na bankovce in kovance. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro, je dejal.

V tem smislu je ustavna komisija pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Njen koordinator Igor Kaučič je povedal, da se bo z njim v ustavo dodalo nov 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

To ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU, daje pa suvereno ustavno podlago in napotilo slovenskemu zakonodajalcu, da povsod tam, kjer je to mogoče in primerno, zagotovi tudi dodatne možnosti uporabe gotovine v pravnem prometu, je pojasnil poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Gotovina predstavlja pomemben del plačilnega prometa v praksi in jo želi tudi Evropska centralna banka ohranjati ter celo spodbujati njeno uporabo, je dodal.

Plačilo z gotovino
Plačilo z gotovino FOTO: Shutterstock

Ko bo pravica do uporabe gotovine zapisana v ustavo, bo morala biti ta možnost po njegovih besedah v največji možni in dopustni meri zagotovljena povsod tam, kjer v praksi še ni oz. ni v zadostni meri. Cerar je med drugim omenil širitev možnosti in dostopnosti gotovinskega plačevanja pred upravnimi organi, v bankah, na poštah, pri uporabi parkirišč ter plačevanju prevozov z avtobusi in vlaki.

Člani komisije so delovno besedilo predloga ustavnega zakona soglasno podprli. Ustavna kategorija pomeni jasno politično sporočilo Evropi, da se Slovenija ne namerava odreči plačevanju z gotovino ter da morajo pristojne institucije v prihodnosti ohranjati in varovati gotovinsko poslovanje, še posebej v luči modernih digitalnih sprememb, ko se napoveduje tudi uvedba digitalnega evra, je dejala Mojca Pašek Šetinc (SD).

gotovina ustavna komisija ustava
  • Regal
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

pepe007
08. 10. 2025 12.30
Kako pa bomo delali na črno, če ne bo gotovine? To je ustavna pravica Balkana.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
08. 10. 2025 12.29
+1
Dokler bo gotovina ne bo popolnega nadzora. Ko/če jo ukinejo je jasno koliko je ura…
ODGOVORI
1 0
nelevnedesen
08. 10. 2025 12.27
-1
Ko bo EU ukinila gotovino, se lahko na glavo postavimo, to ne bo več ustavna pravica. Meni je vseeno, gotovino uporabljam samo še za nakupovalne vozičke in kavo na hrvaškem
ODGOVORI
0 1
proofreader
08. 10. 2025 12.27
+2
Slovenske železnice ne sprejemajo.
ODGOVORI
2 0
PIERREBRICE
08. 10. 2025 12.22
+2
Gotovina je zakon! Mimogrede, a je kdo kdaj s kartico plačal ''uslugo'' v ''javni hiši''?
ODGOVORI
3 1
SpamEx
08. 10. 2025 12.20
+5
Pravilno. Gotovina je svoboda
ODGOVORI
5 0
deny-p
08. 10. 2025 12.18
+3
Ja, ključnega pomena za naše gospodarstvo....
ODGOVORI
3 0
Klepec666
08. 10. 2025 12.15
-6
idiotizem, samo podpora pranju denarja, nihče ne gleda na stroške in delo (odvoz, štetje, shranjevanje, varnost.....) vsi gredo naprej mi pa nazaj
ODGOVORI
3 9
SpamEx
08. 10. 2025 12.21
+2
idiotizem je tvoj komentar
ODGOVORI
3 1
SpamEx
08. 10. 2025 12.21
+2
ene stvari so brezčasne
ODGOVORI
2 0
Stajerc22
08. 10. 2025 12.13
+3
na stadionih samo s kartico...z gotovino ne mores nic placati
ODGOVORI
5 2
300 let do specialista
08. 10. 2025 12.09
+8
👏👏👏👏👏
ODGOVORI
8 0
boslo
08. 10. 2025 12.07
+8
+++
ODGOVORI
9 1
Claus
08. 10. 2025 11.58
-8
Neumnosti
ODGOVORI
4 12
JApajaDAja
08. 10. 2025 12.09
+8
s čim boš karkoli plačal,če se omrežje sesuje?
ODGOVORI
8 0
nelevnedesen
08. 10. 2025 12.28
Kdaj si pa imel ta problem? Mogoče v državah tretjega sveta
ODGOVORI
0 0
