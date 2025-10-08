Ustavna komisija soglasno za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo

Predstavnik združenja Povezani smo Ivan Jurgec je danes dejal, da iz dneva v dan na območju Slovenije ugotavljajo nove in nove primere nakupovalnih mest, ki na različne načine onemogočajo plačevanje z gotovino, prav tako se nad omejitvami pri gotovinskem poslovanju pritožujejo številni komitenti bank.

"Namen predloga je jasna zaščita fizične gotovine," je povedal Jurgec. Pojem gotovina se mora vedno nanašati na denar v fizični obliki, torej na bankovce in kovance. S tem se preprečuje, da bi se v prihodnje pod pojmom gotovina začele razumeti tudi digitalne oblike denarja, kot so elektronski denar, kriptovalute ali digitalni evro, je dejal.

V tem smislu je ustavna komisija pripravila delovno besedilo predloga ustavnega zakona. Njen koordinator Igor Kaučič je povedal, da se bo z njim v ustavo dodalo nov 74. člen, v katerem bo zapisano, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in drugih oblikah pravnega prometa.

To ni v nasprotju z monetarno ureditvijo EU, daje pa suvereno ustavno podlago in napotilo slovenskemu zakonodajalcu, da povsod tam, kjer je to mogoče in primerno, zagotovi tudi dodatne možnosti uporabe gotovine v pravnem prometu, je pojasnil poročevalec strokovne skupine Miro Cerar. Gotovina predstavlja pomemben del plačilnega prometa v praksi in jo želi tudi Evropska centralna banka ohranjati ter celo spodbujati njeno uporabo, je dodal.