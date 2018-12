SDS, NSi in SNS bodo z ustavno obtožbo počakale

V SDS so namreč v ponedeljek potrdili poročanje Reporterja, da z NSi in SNS pripravljajo predlog ustavne obtožbe. Sprva naj bi imeli namero, da predlog vložijo že danes, vendar se je NSi odločila, da bo s podpisi pod predlog počakala na odločitev koalicije glede predloga novele zakona, ki ga je vložila SDS. Če pa bo predlog zavrnjen, so po njihovem mnenju izpolnjeni pogoji za vložitev predloga ustavne obtožbe.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v izjavi novinarjem danes spomnil, da je v Sloveniji osnovna šola obvezna, zato mora država financirati javno veljavni program ne glede na to, ali se izvaja v javni ali v zasebni šoli. Ustavno sodišče je po njegovem mnenju zelo jasno povedalo, da je treba javno veljavni program enako financirati v zasebnih in javnih osnovnih šolah, zakonodajalcu pa naložilo, da mora neustavnost v zakonu odpraviti.

V SDS so omenjeno novelo v preteklem mandatu v DZ vložili štirikrat, a jo je takratna vladajoča koalicija vsakokrat zavrnila. Tokrat so jo tako v DZ vložili že petič.

Takrat je ustavno sodišče namreč ugotovilo, da je ureditev, po kateri se javni programi v zasebnih osnovnih šolah financirajo 85-odstotno, neustavna, in da mora država uzakoniti 100-odstotno financiranje. Neskladje bi moral DZ odpraviti v enem letu, a se to do zdaj še ni zgodilo.

Vlada je namreč 22. novembra sporočila, da nasprotuje predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki ga je 22. oktobra vložila poslanska skupina SDS. S predlogom SDS želi, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v enaki višini kot v javnih šolah, torej 100-odstotno. S tem bi po njihovih navedbah uresničili ustavno odločbo iz leta 2014.

V NSi bodo počakali na odločitev koalicije glede predloga novele zakona, ki ga je vložila SDS, saj slednji po njihovem mnenju odpravlja neustavnost. "Če koalicija ne bo za to, da bi se ustavna odločba realizirala, bomo vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade," je pojasnil Horvat in spomnil na težavo, da je ustavna odločba stara že štiri leta. Na vprašanje, ali se jim to ne zdi prezgodaj, saj vlada Marjana Šarca deluje le nekaj mesecev, je Horvat odgovoril, da to ni težava, prav tako bo ravno ob odločanju o predlogu zakona vlada na položaju okoli 100 dni.

Na vprašanje, ali jim je žal, da niso vstopili v koalicijo, saj naj bi to vprašanje rešili v koalicijskem sporazumu, pa je Horvat odgovoril, da ne. "Vsak dan znova ugotavljamo, da papir vse prenese in se ideje, ki so bile zapisane v osnutek sporazuma, ne bi uresničevale," je pojasnil.

Prvak SNSZmago Jelinčič je danes dejal, da je predlog ustavne obtožbe upravičen, ker je odločbe ustavnega sodišča treba spoštovati.

'Javno je za vse, zasebno pa le za nekatere'

Minister za šolstvo, znanost in šport Jernej Pikalo je medtem na današnji novinarski konferenci povedal, da je ustavna obtožba politična odločitev, o kateri bo morala koalicija na enem izmed naslednjih vrhov tudi odločati.

Opomnil je še, da imamo na področju šolstva še eno ustavno odločbo, in sicer o financiranju visokega šolstva iz leta 2011. "Zanimivo, kako nihče ne problematizira te odločbe," je še dejal minister.

"Moja pozicija glede javnega šolstva je jasna. Javno je za vse, zasebno pa le za nekatere," je zaključil Pikalo.