Predlog ustavne obtožbe naj bi vložili konec prihodnjega tedna, a z dopolnitvami

V SD so nam potrdili, da so danes opravili prvi vsebinski pogovor o predlogu ustavne obtožbe. "LMŠ je o nameri najprej obvestila medije. A gre za preveč resen instrument, da bi se o njem dogovarjali preko medijev. Danes smo se strinjali, da so nujne dopolnitve. V SD smo predlagali, da ustavno obtožbo vlagamo po opravljeni nujni seji odbora za zdravstvo, ko bo mogoče le-to opremiti še z manjkajočimi podatki," pravi predsednica SD, Tanja Fajon .

Šarec je konec preteklega tedna sporočil, da je osnutek ustavne obtožbe že spisan. Ustavno obtožbo bodo po naših informacijah vložili konec prihodnjega tedna, LMŠ-ju pa naj bi se pridružile tudi SAB, SD in Levica. Stranke so prav danes začele z usklajevanjem besedila ustavne obtožbe. Kot kaže, bo prvotni predlog dopolnjen z več očitki.

Prav cepljenje oziroma zadostna precepljenost prebivalstva je sicer ključ do vrnitve v normalno življenje, vztrajno poudarja tudi slovenska vlada. A Sloveniji se cilj precepiti okoli 70 odstotkov odraslih do konca poletja vse bolj izmika.

Jeseni bi sicer lahko naročili dodatnih 500.000 odmerkov cepiva Pfizer in BioNTech, ki bi jih prejeli do junija letos, s tem pa bi bilo lahko cepljenih 250.000 oseb. Šarec se je ob tem javno spraševal, ali je šlo pri (ne)naročanju cepiva za špekulacijo s cenami ali željo podaljševati epidemijo v nedogled. Cepivo AstraZenece je namreč bistveno cenejše od Pfizerjevega.

Vložitev ustavne obtožbe zoper premierja Janeza Janšo je pretekli teden napovedal prvak opozicijske LMŠ, Marjan Šarec . In sicer po tem, ko so v javnost prišle informacije, da vlada lansko jesen ni naročila dodatnih odmerkov Pfiterjevega cepiva, saj naj bi pričakovali, da bo pred tem odobreno cepivo AstraZenece. A Evropska agencija za zdravila je kot prvo odobrila Pfizerjevo cepivo, medtem ko je bilo AstraZenecino v EU odobreno šele konec januarja. Velike težave so nato nastale pri dobavi obljubljenih odmerkov AstraZenece, Janša pa je s prstom pokazal na, po njegovih besedah, slabo pogodbo z AstraZeneco .

V Levici pa bodo predlagali, da se besedilo ustavne obtožbe dopolni tudi s protiustavnim omejevanjem pravice do referenduma glede orožarskih apetitov vlade. " S tem je povezana tudi direktna kršitev sklepa ustavnega sodišča. Ta se dogaja v tem trenutku, ko vlada s predlogom Zakona o izvrševanju proračunov krši 2., 3., 44. in 90. členom Ustave, da si bi zagotovila možnost sklepanja večstomilijonski orožarskih pogodb. Z našimi dopolnitvami bomo zagotovili trdnejšo argumentacijo nezakonitega in protiustavnega delovanja predsednika vlade," pravi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec . " Predsednik vlade Janez Janša vsak dan ruši ustavno ureditev, tepta demokratična načela in si nedvomno zasluži ustavno obtožbo," še dodaja.

Dodajajo, da bo na njihov predlog v ustavno obtožbo, v primeru sprejema spornega vladnega zakona o vodi, vključen tudi očitek kršitve ustavne pravice do čiste pitne vode, ki je bila v ustavo vključena prav na njihovo pobudo. "To je za nas ključno," pravijo v SAB.

Za SAB je ključno, da je poleg spornega ne-naročila potrebnega cepiva v obtožbo vključen tudi očitek kršitve zakona v primeru nefinanciranja STA in tudi potencialna kršitev zakona o tožilstvu glede neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. "Če gre v prvem primeru pri naročilu cepiv morda za nekoliko težje dokazovanje kršitve zakona in ustave (ker bi bilo pred vlaganjem obtožbe morda smiselno še nekoliko raziskati okoliščine naročila), gre v slednjih dveh primerih po našem mnenju za precej jasne zakonske kršitve," pravijo v stranki.

Ključni očitki napadi na medije, pritiski na tožilstvo ter nenaročanje cepiva

"Spomnimo se, da je tvital o Slovenski tiskovni agenciji, prepiral se je z vsemi mogoči ljudmi na svetu in tako je verjetno, da do naročila ni prišlo," je ob napovedi ustavne obtožbe dejal Šarec. V osnutku premierju očitajo predvsem opustitev dolžnega ravnanja pri nakupu cepiva, s čimer je vlada po besedah predlagateljev kršila pravico do zdravja ljudi. "Če predsednik vlade ni vedel za odpoved nakupu dodatnih odmerkov cepiv proizvajalca BioNTech/Pfizer ali je ob poročanju predstavnikov pristojnega ministrstva zavestno sprejel odločitev, da se v opcijskem postopku ne naroči dodatne količine cepiva, so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, kot ga opredeljuje 258. člen Kazenskega zakonika,"izpostavljajo avtorji predloga ustavne obtožbe.

Premierju poleg tega očitajo tudi pritiske na tožilstvo in poseganja v medije. Slednje vse bolj odmeva tudi na evropskem političnem parketu, o svobodi medijev v Sloveniji so ta mesec razpravljali tudi evropski poslanci, komisarka Vera Jourova pa je ob tem izpostavila, da so poskusi spodkopavanja vzdržnega financiranja in neodvisnosti STA ter pogosti verbalni napadi na novinarje v Sloveniji razlog za resno zaskrbljenost.

Zadnji sklop pa obravnava pritiske na neodvisnost sodstva, ki jih predsednik vlade "vrši tako neposredno kot tudi prek njemu podrejenih medijev in Twitterjevih profilov". V predlogu poudarjajo, da se pritisk odraža pri ustavitvi imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, ustavitvi imenovanj dveh evropskih delegiranih tožilcev na EJT, žaljenju posameznih tožilcev ter pisanju pisem generalnemu državnemu tožilcu Republike Slovenije, v katerem je predsednik vlade zahteval preganjanje protestnikov, ki so nosil transparente "smrt janšizmu".

