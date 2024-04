Ustavna sodnica: S. p. je absolutno nezdružljiv s funkcijo ustavnega sodnika

Ustavna sodnica Špelca Mežnar poudarja, da gre sicer za njeno osebno mnenje in ne za mnenje Ustavnega sodišča kot institucije, prepričana pa je, da je "status s. p. sam po sebi, neodvisno od dejavnosti, za katero je registriran, absolutno nezdružljiv s funkcijo ustavnega sodnika. Nezdružljivost primarno ureja Ustava v 166. členu, ta pa glede nezdružljivih dejavnosti napotuje na zakon. Zakon, ki ureja nezdružljivost, ni le Zakon o ustavnem sodišču. Tak zakon je tudi ZGD-1, ki ureja podjetniško dejavnost".

Pojasnjuje, da je status s. p. nezdružljiv s funkcijo ustavnega sodnika, ker onemogoča nadzor nad tem, katere dejavnosti, s kom in v kakšnem obsegu sodnik izvaja. "Pogodba o zaposlitvi (dopolnilno delo), podjemna pogodba in avtorska pogodba, ki jih sodniki/ce uporabljamo, ko izvajamo dovoljene pridobitne dejavnosti (pedagoško, raziskovalno, publicistično ... delo), omogočajo preverljivost, transparentnost in sledljivost pri dovoljenem izvensodnem delovanju sodnikov. To je nujno za varstvo sodniške neodvisnosti. Poslovanja v okviru s.p. sodnik (razen FURS-u) ni dolžan razkriti. To pomeni, da Ustavno sodišče ne more preveriti, ali so bile v okviru poslovanja sodnikovega s.p. opravljene le dovoljene dejavnosti."

Poudarja, da nima nobenih zadržkov do podjetnikov in podjetništva. Meni, da gre za eno temeljnih ustavnih pravic in da je prav, da Ustava jamči ter spodbuja svobodno podjetniško delovanje, vključno s svobodo pri izbiri pogodbenih partnerjev, vrste poslov, plačil in drugih poslovnih pogojev.

Ob tem pa dodaja, da "statusna oblika s. p. predstavlja preveliko korupcijsko tveganje, da bi lahko bila sprejemljiva za ustavno zapovedano neodvisnost. Tudi registracija s. p. zgolj za pedagoško dejavnost tega ne spremeni – posli, ki bi jih podjetnik sklepal izven registrirane dejavnosti, so namreč veljavni. Podjetniško delovanje je prav zato, ker mora biti svobodno, absolutno nezdružljivo tako s funkcijo rednega kot ustavnega sodnika".