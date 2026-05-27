Ustavni sodniki na temo volitev prejeli več deset vlog

Na ustavnem sodišču so redkobesedni glede informacij, kdo so vlagatelji in kaj zahtevajo, povedali pa so nam, da so prejeli več deset vlog na temo državnozborskih volitev, pri čemer avtorjev niso razkrivali.

Javno so se sicer prejšnji teden samorazkrili nekateri aktivisti. 30 državljanov z Dušanom Kebrom na čelu zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in deomkratičnih volitev, raper Darko Nikolovski s podporo poslank Svobode pa zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve.

Po besedah naših sogovornikov bodo ustavni sodniki najprej ugotavljali, ali so pritožbe postopkovno ustrezne, šele nato pa se bodo lotili vsebine in presoje, ali imajo pritožniki dovolj čvrstih dokazov.

Ali je kateri od pritožnikov predlagal začasno zadržanje izvajanja rezultata volitev, ni jasno, imajo pa neuradno ustavni sodniki interni rok za takšno odločitev tri tedne.