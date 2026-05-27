Slovenija

Ustavni sodniki na temo volitev prejeli več deset vlog

Ljubljana, 27. 05. 2026 19.46 pred 18 minutami 1 min branja 12

Avtor:
Žana Vertačnik
Ustavno sodišče

Ustavni sodniki bodo imeli po aferi Black Cube in očitkih o domnevnem tujem vplivu na zadnje državnozborske volitve očitno veliko dela. Kot so nam potrdili na ustavnem sodišču, so v povezavi z volitvami prejeli več deset vlog.

Na ustavnem sodišču so redkobesedni glede informacij, kdo so vlagatelji in kaj zahtevajo, povedali pa so nam, da so prejeli več deset vlog na temo državnozborskih volitev, pri čemer avtorjev niso razkrivali.

Javno so se sicer prejšnji teden samorazkrili nekateri aktivisti. 30 državljanov z Dušanom Kebrom na čelu zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in deomkratičnih volitev, raper Darko Nikolovski s podporo poslank Svobode pa zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve.

Po besedah naših sogovornikov bodo ustavni sodniki najprej ugotavljali, ali so pritožbe postopkovno ustrezne, šele nato pa se bodo lotili vsebine in presoje, ali imajo pritožniki dovolj čvrstih dokazov.

Ali je kateri od pritožnikov predlagal začasno zadržanje izvajanja rezultata volitev, ni jasno, imajo pa neuradno ustavni sodniki interni rok za takšno odločitev tri tedne.

Priporoča
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mclaren
27. 05. 2026 20.06
Zdaj pa na delo sodniki.
0 0
Yarmouth lad
27. 05. 2026 20.05
Več deset vlog, vse dirigirano iz ene pisarne...
-1
0 1
Mr.vanga
27. 05. 2026 20.00
Nepotrebno obremenjevanje ustavnega sodišča
+5
6 1
Mclaren
27. 05. 2026 20.05
Ako ti tako kažeš
+1
1 0
Pikopiko
27. 05. 2026 19.57
NIČ o kriminalu, o prisluhih, kdo kaj krade..NIČ, NIČ.... vse samo kdo je posnel? Pa to ne moreš verjet. Ja res, neverjetno pokvarjeni so levičarji.
+6
10 4
MiliVanili65
27. 05. 2026 20.01
Tvoj Janez skoz krade. Ampak to je že javno znano. Zato ni treba skoz ponavljat
-2
1 3
lovely68
27. 05. 2026 20.02
Pa o druženju z Izraelci tud ne a ni to grozn??
-2
1 3
Yarmouth lad
27. 05. 2026 20.05
Res je, nič o tem, zakaj je prejšnja vlada odstopila od tožbe do Izraela...
0 0
Fomin
27. 05. 2026 19.54
Strah in trepet pred princem teme...žalostno lp
+1
4 3
zmerni pesimist
27. 05. 2026 19.49
Ha ha levi so izgubili
+5
8 3
lovely68
27. 05. 2026 20.02
Boš tudi ti v istem dreku, ne veseli se prezgodaj.
-3
0 3
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
7 živil z več beljakovinami kot jajce – presenetilo te bo, katera so najboljša
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Potujete v BiH? Sedaj so kazni za prometne prekrške strožje
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
Kako izgubiti trebušno maščobo in imeti več energije
Pri 56 letih videti tako? J.Lo ponovno obnorela splet
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Ja, Chef!
Kmetija
Dekle iz doline
Sanjski moški
