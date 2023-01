Ustavno sodišče bo presojalo o noveli zakona o RTV

Ker novela, ki je začela veljati 28. decembra, s svojo uveljavitvijo neposredno uvaja prenehanje mandatov za člane programskega in nadzornega sveta ter mandatov generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije brez ugotavljanja pogojev, ki so za to predpisani, krši ustaljeno sodno prakso ustavnega sodišča. V skladu z njo zakonska sprememba upravljavskega položaja sama po sebi ne more biti podlaga za prekinitev mandata poslovodnim in vodilnim delavcem, so v nadaljevanju zapisali v pobudi.

Vlagatelji pobude izpostavljajo, da je bila novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) sprejeta po nujnem postopku, kar je v nasprotju z 89. členom ustave. Ker vsebinski pogoji za uporabo nujnega postopka niso bili izkazani, pa tudi niso bili izpolnjeni pogoji za ustavno dopustno skrajšanje vakacijskega roka, torej roka med objavo in pravnomočnostjo predpisa, so navedli.

Novela po njihovih navedbah ni upoštevala, da se mandat članov programskega sveta, generalnega direktorja, članov nadzornega sveta in direktorja televizije lahko predčasno prekine samo ob spoštovanju pravil in jamstev iz obstoječe zakonodaje. Poleg tega je protiustavno posegla v pravico do sodnega varstva generalnega direktorja RTVS in direktorja televizije, so izpostavili.

Na ministrstvu za kulturo in v vladi so medtem prepričani, da je novela dobra in da bo prestala očitke iz pobude. Vložitev pobude na ministrstvu sicer razumejo kot zavlačevalni manever predlagateljev.