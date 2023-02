Ustavno sodišče bo sporočilo več o odločitvi glede novele zakona o RTVS

Ustavno sodišče bo danes po napovedih posredovalo več informacij o svoji odločitvi glede novele zakona o Radioteleviziji Slovenije. Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so znova obravnavali v četrtek, a odločitve še niso sporočili.

Po nekaterih neuradnih informacijah se je večina odločila za začasno zadržanje novele, medtem pa je v medijih zaokrožila tudi informacija, da naj bi sodniki razpravo po četrtkovem zasedanju nadaljevali v petek. Na ustavnem sodišču so navedli le, da bo več znanega danes. Ustavno pobudo je vložilo več vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem. Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo

Programski in nadzorni svet v skladu z novelo nadaljujeta delo do imenovanja 17-članskega sveta zavoda v skladu z novelo, generalni direktor kot vršilec dolžnosti do imenovanja uprave v skladu z novelo, oba direktorja pa prav tako kot vršilca dolžnosti do imenovanja novih direktorjev radia in televizije.