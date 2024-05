Ustavno sodišče: Čeferin je bil naključno določen za sodnika poročevalca

"V zvezi z izločitvami ustavnih sodnikov je treba poudariti, da se ustavni sodniki ne morejo izločiti sami. Če dodeljeni sodnik poročevalec ob študiju zadeve oceni, da obstaja razlog, ki bi lahko narekoval njegovo izločitev, poda ustrezen predlog plenumu, ki o tem odloči. Zahtevo za izločitev sodnika sicer lahko podajo tudi udeleženci postopka (33. člen Zakona o Ustavnem sodišču). Predlog za izločitev se uvrsti na sejo Ustavnega sodišča takoj po njegovi vložitvi, Ustavno sodišče pa lahko predlogu ugodi in sodnika izloči ali pa predlog zavrne," so zapisali.

Peter Gregorčič je v utemeljitvi prijave na KPK zapisal, da je Rok Čeferin kršil določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o izogibanju nasprotju interesov s tem, ko je v zadevi, ki jo je predlagal DS, postal sodnik poročevalec, torej sodnik, ki usmerja in vodi zadevo. " Čeferin torej kot sodnik poročevalec odloča o združitvi zahteve državnega sveta z zadevo, v kateri zaradi nasprotja interesa sploh ne sme soditi, " je zatrdil Gregorčič v utemeljitvi prijave. " Gre torej za nedvomen obstoj okoliščin nasprotja interesov ," je še poudaril.

Dodali so, da je bil Čeferin v konkretni zadevi naključno določen za sodnika poročevalca. Sam je podal predlog za svojo izločitev v tej zadevi, in sicer zaradi obstoja okoliščin, zaradi katerih je bil – tudi tam na svoj predlog – že izločen v sorodni predhodno vloženi zadevi. Predlog za izločitev je Ustavno sodišče prejelo 19. aprila, 25. aprila pa je bil uvrščen na sklic prihodnje seje plenuma, ki bo 9. maja.

"V vsakem primeru ustavni sodnik, dokler plenum ne odloči o njegovi morebitni izločitvi, ne sodeluje pri obravnavi oziroma odločanju v zadevah in razen vložitve predloga za (svojo) izločitev ne opravlja procesnih dejanj. Tudi v tem primeru je ustavni sodnik dr. Čeferin postopal tako, enako kot že v prvi zadevi, v kateri je, kot navedeno zgoraj, prav tako svojo izločitev predlagal sam. Niso pa je, mimogrede, ne ob prvotni vložitvi pobude ne naknadno predlagali pobudniki," so dodali.

Pojasnili so še, da sodišče navedene zadeve do zdaj še ni obravnavalo. Ob večjem številu nerešenih starejših zadev, ki imajo praviloma prednost pri obravnavi, se to tudi sicer skoraj nikoli ne zgodi takoj po prejemu posamezne vloge.