Ustavno sodišče: Deložacija in prodaja stanovanja prestroga

Deložacija in prodaja 140.000 evrov vrednega stanovanja na dražbi zaradi manj kot 5000 evrov dolga je bil prestrog ukrep. Tako so odločili ustavni sodniki v primeru Zlatke Olah, ki so jo pred devetimi leti deložirali iz njenega stanovanja v Luciji in ga prodali. Izvršilno sodišče bi moralo storiti več za zaščito njenega doma, prav tako bi se za poplačilo dolgov lahko poslužili alternativnih ukrepov, so še ugotovili ustavni sodniki. Zadevo so vrnili na Vrhovno sodišče, ki bo moralo odločiti, ali ji zaradi tega pripada odškodnina.