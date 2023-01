Ustavno sodišče dokončno ustavilo uporabo lovilcev IMSI

Preiskovalnemu sodniku sta glede na obstoječi zakon onemogočeni učinkovita naknadna sodna presoja uporabe in pregleda lovilca IMSI ter s tem učinkovita naknadna sodna presoja ustavnih in zakonskih pogojev za poseg v pravico do informacijske zasebnosti iz ustaljene ustavnosodne presoje in iz ustaljene prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, so pojasnili na ustavnem sodišču.

Prva točka prvega odstavka 150. a člena je tako v neskladju z zahtevo po zagotavljanju sorazmernostnega ravnovesja med težo posledic posega v informacijsko zasebnost osebe, zoper katero je ukrep odrejen, in tretjih oseb ter koristmi, ki bi zaradi tega nastale. Navedena določba zakona o kazenskem postopku je zato v neskladju s pravico iz prvega odstavka 38. člena ustave in jo je ustavno sodišče ob upoštevanju obsega ustavnosodne presoje razveljavilo.

Ker so tudi drugi odstavek ter vsi od četrtega do sedmega odstavka 150.a člena zakona o kazenskem postopku neposredno povezani s prvo točko prvega odstavka tega člena in nimajo samostojnega pomena, je ustavno sodišče razveljavilo tudi te določbe, ki se nanašajo na ukrep iz te točke.