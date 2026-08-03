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Slovenija

Ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu

Ljubljana, 03. 08. 2026 15.18 pred 1 uro 3 min branja 128

Avtor:
M.S. STA
Ustavno sodišče

Ustavno sodišče je razveljavilo sklep DZ o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu.

Če bo zbranih najmanj 40.000 podpisov, bo moral Državni zbor o zakonu razpisati referendum. Zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu zakona, čeprav zakon morda vsebuje nekatere določbe ali celo samo eno določbo, ki ne more biti predmet referendumskega odločanja, so pojasnili na Ustavnem sodišču.

Ustavni sodniki so odločitev sprejeli s sedmimi glasovi za, eden, sodnik Marko Starman, pa je bil proti. Ta je dal tudi odklonilno ločeno mnenje.

DZ je konec maja, po tistem, ko so sindikati ob podpori civilne družbe v DZ vložili pobudo za naknadni zakonodajni referendum o interventnem zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, odločil, da o zakonu ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma.

Glavni argument je bil, da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah, interventni zakon pa da vprašanja davkov ali obveznih dajatev ureja v več kot polovici členov.

Ustavno sodišče je v danes objavljeni odločbi presodilo, da v primeru, ko zakon vsebuje tudi vsebine, ki se ne nanašajo na področja, glede katerih referenduma ni dopustno razpisati, pri tem pa slednje po obsegu ne pomenijo minimalnega dela zakona in urejajo pomembna (tudi sistemska) vprašanja, tak zakon kot celota ni zakon v smislu 90. člena ustave. Ta ureja naknadni zakonodajni referendum in primere, v katerih ta ni dopusten.

"Zgolj število določb, ki pomenijo vsebino, ki bi morala biti izvzeta iz referendumskega glasovanja, ni edino in v vseh primerih odločilno merilo za presojo dopustnosti referenduma o določenem zakonu. Poleg tega merila je treba upoštevati tudi vsebino določb, ki niso povezane z izjemami iz 2. odstavka 90. člena ustave, oziroma pomembnost vprašanj, ki jih urejajo," je zapisalo Ustavno sodišče.

Razveljavitev sklepa o nedopustnosti referenduma pomeni, da je referendum dopusten. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bi se moralo zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma nadaljevati naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem listu. Ker pa bi rok padel v počitniško obdobje med 15. julijem in 31. avgustom, predsednik DZ določi 35-dnevni rok, ki začne teči 1. septembra, je zapisalo ustavno sodišče.

Sindikati vložili podpise za referendum
Sindikati vložili podpise za referendum
FOTO: Damjan Žibert

Sindikati o 'razkroju Slovenije'

Interventni zakon, ki je bil v DZ potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin.

V sindikalnih centralah v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, četudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo.

Zakon na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj, so prepričani. Glede na ocenjeni javnofinančni učinek - predlagatelji zakona so ga ocenili na 570 milijonov evrov, bivši finančni minister Klemen Boštjančič na eno milijardo evrov, fiskalni svet pa na 900 milijonov evrov - se bojijo posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine ter ostalih rezov.

ustavno sodišče interventni zakon

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KOMENTARJI128

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trunck1
03. 08. 2026 17.04
Jaz bi na referendum dal tudi vprašanje ali ste zato, da mandatar ne more biti starejši od upokojitvene starosti (trenutno 67 let). Kar počnejo senilni starci (Netanjahu, Putin, Trump, ...) bi moralo vsakega normalnega volilca prepričati v pravilno odločitev.
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0 0
SDS_je_poden
03. 08. 2026 17.02
Desna droljad se je prebudila. Pod dvigom cen goriva jih ni, tle pa upajo lapat.
Odgovori
-1
0 1
devlon
03. 08. 2026 17.01
noro. noro fajn. komaj cakam, da grem še na ta referendum, da povem zavrtanem vrtovcu, kaj si mislim
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+1
5 4
2mt8
03. 08. 2026 17.01
Levo ustavno sodišče. 7 : 2 v korist levih. Logično.
Odgovori
+0
4 4
Teofil
03. 08. 2026 16.59
Slovenska sodišča so skorumpirana in neveredostojna,to pomeni vsa od temelnih do višjih in vrghovnih ,kakor tudi ustavno.Vse te stare prdce je potrebno nabrcat z položajev nemudoma in takoj.
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+1
7 6
SDS_je_poden
03. 08. 2026 16.58
So že začeli padati šamarji tej vladi. Lepo.
Odgovori
+1
7 6
SDS_je_poden
03. 08. 2026 17.01
Prvi šamar je priletel z US, drugi bo preko rezultatov referenduma.
Odgovori
-2
2 4
Nidami
03. 08. 2026 16.57
Sedaj bomo imeli dobro dolgotrajno oskrbo.
Odgovori
-2
1 3
Minifa
03. 08. 2026 16.57
Js osebno ta REFERENDUM podpiram ampak tudi vsakega drugega kot je plačevanje ali izterjava denarja za RTV, samo zaposlene v Kulturi, dediče pokojnin pomočnikov pomočnika narodnega heroja, o migrantih in ostalih privilegijh kot sta dva potna lista,, posebni dodatki..pokojnine za posebne in ostalo.
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+2
6 4
Minifa
03. 08. 2026 17.00
MIMO grede, neustavno je tudi financirati samo zaposlene v KULTURI, kaj so pa ti nekaj posebnega posebna vrsta, da jim morajo ljudje plačevati prispevke in ostalo, pa smo spet tam ko nismo pred zakonom vsi enaki in za konec PRIVIČEGIJI so smrt za vsako demokracijo in demokratično družbo.
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+3
4 1
Minifa
03. 08. 2026 17.03
Tudi ostale JAVNE HIŠE imamo, ampak plačajo samo tisti, ki vstopijo in želijo usluge JAVNE HIŠE...Nikogar ne cukajo za rokav in tožarijo za denar, ki nesprejema njihovih USLUG..
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+1
1 0
Odisej25
03. 08. 2026 16.57
Zdaj smo nasprotniki janšizma v težavah. Če volimo proti temu interventnemu zakonu, pomagamo Janševi vladi, ker bi sicer interventni zakon ogromno (najmanj za 1 milijardo) zmanjšal prihodke vlade (države) če volimo za interventni zakon, spet pomagamo Janši.
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-4
1 5
Marky331
03. 08. 2026 16.56
Zanimivo , samo če bo preveč tega se bodo ljudje naveličali hodit na referendume , drugače pa zanimiva odločitev za naprej
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+1
3 2
Lux_43
03. 08. 2026 16.54
Pa še nekaj glede podjetij: DDV se s poslovanjem v tujino NE obračunava. V kolikor meni kot proizvajalcu v RS nekdo iz Nemčije izda račun za storitev ali material se DDV ne obračuna. Isto imajo podjetja vstopni in izstopni DDV, lahko ga ali plačaš, ali pa celo dobiš nazaj. Davek na profit se v večini primerov manjša, ker ima ogromno olajšav. Seveda o mega investicijah na brniku, selitve Helios proizvodnje v SLO iz opa Hrvaške, ter mega večje porizvodnje paštet v MS, o tem ne govorite...
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+1
1 0
Yoda
03. 08. 2026 16.54
Suveren je narod, ki odloča na referendumu, politiki so samo v službi naroda.... kdo še verjame v to ???
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+3
4 1
Sanchez Robi
03. 08. 2026 16.54
Srečen kot že dolgo ne .To mi zelo veliko pomeni.
Odgovori
+6
7 1
Nidami
03. 08. 2026 16.56
Meni je to ogromen uspeh .
Odgovori
+3
4 1
FrankCostello
03. 08. 2026 16.53
Tisti, ki ni za referedum ni demokrat. Narod mora imeti vedno pravico do referenduma!
Odgovori
+8
8 0
lokson
03. 08. 2026 16.53
Kam smo mi zašli. Ti samo poglej ta levajzarske plačane agitatorje kakšne pišejo.
Odgovori
-9
2 11
bandit1
03. 08. 2026 16.53
Državni Svet pod vodstvo Lotriča, ki je vaš in naš denar je zavrnil vse pripombe, poleg je še v koaliciji in ni uvedel ponovnega glasovanja za ta zakon. Če bomo tako nadaljevali smo šli nekam. Hvala Ustavno Sodišče. Poglejte si še en kra kaj je funkcija Državnega sveta in kdaj lahko vloži "veto" na zakone ki jih sprejema DZ. Sedaj pa pametujte, tako je zapisano v Ustavi.
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+7
7 0
jank
03. 08. 2026 16.52
Če bi ta zakon obveljal, bi imel Janša poleg dobrih 8.000 € evrov bruto plače še polno pokojnino. Ker je ves čas zelo dobro plačan iz državnih jasli, bi pokojnina znašala med 2.500 in 3.000 € na mesec. Poleg tega, da ima plačo nad 7.500 € bruto, bi bil še upravičen do olajšav pri plačilu davkov in prispevkov. Pa ni edini takšen primer v vladi, parlamentu, državni upravi, javnem sektorju (največ v zdravstvu), gospodarskih državnih službah in tudi v drugih dejavnostih.
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+6
7 1
deltex
03. 08. 2026 16.51
Ta zakon so raztrgali praktično vsi relevantni ekonomisti v državi. Celo SDSov finančni minister mu ni naklonjen. Če bi predlagatelji želeli res dobro državi, potem bi mega zakon razdelili na manjše in bi jih sprejemali ločeno po rednem postopku. Tako pa so vse stlačili v en koš, ga ekspresno potrdili misleč, da bo šlo skozi....pa ni. Zakon še zdaj ne velja, čaka presojo na referendumu. NSi, cerkveni oddelek SDSa, pa bo zdaj stokal in jokal....
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+6
8 2
zvoneti
03. 08. 2026 16.51
Pa kaj se desni vžigate. Janez naj vsak zakon posebej postavi na dnevni red in akcija, zakaj se sprenevedate? Ajaaa, vi sploh ne veste zakaj gre, samo blejate, kar povedo na nori 24 in njegova svetost Janez. Saj razumem, med ušesi so ponavadi možgani in dokazano nekaterim ne delujejo optimalno.
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+5
9 4
flojdi
03. 08. 2026 16.50
??zakaj potlej sploh imamo izbrane.naj raje imamo za vsako stvar referenum.magar vsak dan enga
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-2
2 4
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