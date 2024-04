Ustavno sodišče ne bo presojalo omejitve marž naftnih trgovcev

Petrol je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti treh uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje vložil decembra lani. Kot so takrat pojasnili, z njimi določena marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih.

Izpodbijani člen prve uredbe ni veljal že v času vložitve pobude, a kot je presodilo ustavno sodišče, je brez dvoma v času svoje veljavnosti omejeval prodajno maržo za dizel in neosvinčeni motorni bencin ter v tem smislu posegal v pravni položaj pobudnice, ki je distributerka naftnih derivatov.

Z drugo izpodbijano uredbo je vlada najvišji dovoljeni marži za obe gorivi znižala in je medtem prav tako prenehala veljati, s tretjo pa ju je vnovič nekoliko zvišala. Ta uredba je v času odločanja ustavnega sodišča še vedno veljala, do danes pa jo je nadomestila uredba, s katero se je njena veljavnost podaljšala. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise, so zapisali ustavni sodniki. Presoja pa o že izteklih se predpisih, kadar posledice njihove protiustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene, so dodali.