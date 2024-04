Ustavno sodišče ne bo presojalo uredbe o oblikovanju cene toplote

Pobudniki so izpodbijali uredbo, ki jo je vlada izdala 24. januarja lani, veljala pa je do 20. aprila lani. Z njo je vlada najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce določila pri 98,70 evra na megavatno uro.

Osem družb oz. podjetnikov z Raven na Koroškem je v sodelovanju z ravensko občino in odvetniško pisarno pobudo za presojo njene ustavnosti na ustavno sodišče poslalo januarja letos. V njej so opozorili na po njihovem neenakopraven položaj. Kot so zapisali, jim je kot malim poslovnim subjektom v sistemu javnega omrežja distribucije toplote nastala neposredna škoda v primerjavi z ostalimi odjemalci, pri katerih je bila višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja omejena.

Ustavno sodišče je njihovo pobudo zavrglo. Kot so med drugim zapisali v obrazložitvi, praviloma presojajo le veljavne predpise, izpodbijana uredba pa je prenehala veljati še pred vložitvijo pobude.