Ustavno sodišče ne bo presojalo ustavnosti referenduma o koprskem parku

Zakon o lokalni skupnosti določa, da se lokalni referendum opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe. Pri tem pa bi naknadni referendum izgubil svoj smisel, če bi bil pred njegovo izvedbo občinski predpis že uveljavljen, so v svoji obrazložitvi zapisali ustavni sodniki.

Zahteva za razpis referenduma pomeni zahtevo, da o tem, ali naj splošni akt, ki ga je sprejel občinski svet, obstane ali ne, dokončno odločijo volivci neposredno. Iz navedenega izhaja, da je mogoče naknadni referendum o splošnem aktu občine izpeljati zgolj zoper splošni akt občine, ki je bil v občinskem svetu sprejet, ni pa še bil uveljavljen. Ko je predpis uveljavljen, njegove veljavnosti ni mogoče razveljaviti z odločanjem na naknadnem referendumu, saj je lokalni referendum potrditveni in ne razveljavitveni. V obravnavni zadevi pa je odlok o razveljavitvi odloka, ki naj bi bil predmet odločanja na referendumu, že uveljavljen.

Kot je spomnilo US, je bil odlok o razveljavitvi odloka razglašen in objavljen v uradnem listu RS 1. decembra in je začel veljati dan kasneje. Župan Aleš Bržan je z objavo preklica objave 10. decembra skušal razveljaviti njegovo uveljavitev, vendar preklic objave nima nobenega pravnega učinka. V veljavnost predpisa lahko poseže občinski svet, ki je predpis sprejel, in sicer s sprejetjem akta o njegovi razveljavitvi.

Zaradi navedenega je ustavno sodišče presodilo, da niso izpolnjeni pogoji za presojo ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis referenduma, zato je zahtevo zavrglo.

Ob tem so na US pojasnili še, da je postopek sprejemanja splošnega akta občine, v katerem župan z razglasitvijo in objavo sprejetega splošnega akta ne počaka 15 dni od njegovega sprejetja zaradi možnosti vložitve predloga za razpis referenduma oz. pisnega obvestila o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, obremenjen s kršitvijo zakona o lokalni skupnosti in ustave. V takšnem primeru je pred ustavnim sodiščem mogoče začeti postopek s pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti postopka, na podlagi katerega je bil splošen akt sprejet.