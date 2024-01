Ustavno sodišče ni ugotovilo neustavnosti zakonske omejitve delovanja vard

Štajerska in Slovenska varda ter Društvo Hervardi in trije posamezniki so pobudo za oceno ustavnosti vložili spomladi leta 2021.

Pobudniki ustavne presoje so izpodbijali določbe zakona o nadzoru državne meje, ki prepovedujejo določena ravnanja posameznikov ob državni meji in določbe zakona o varstvu javnega reda in miru, ki kot prekršek opredeljujejo nošenje določenih oblačil in predmetov na način, ki vzbuja videz izvajanja nalog uradnih in vojaških oseb oziroma vzbuja videz policijske ali vojaške sile, katere delovanje nima podlage v zakonu.

Pobudniki so prepričani, da sta jim z omenjenimi določbami kršeni ustavna pravica do svobodnega združevanja in ustavna pravica do varnosti. Iz predloga novel zakonov naj bi bilo namreč jasno razvidno, da je bil namen zakonodajalca onemogočiti predvsem delovanje konkretnih skupin, v katere se pobudniki združujejo pod okriljem civilne iniciative Zedinjena slovenska varda.

Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijana ureditev posameznikom ne preprečuje pravice do svobodnega združevanja in varnostnega samoorganiziranja. "Gre le za prepoved določenih ravnanj, za katera je zakonodajalec ocenil, da posegajo v pravice tretjih oseb oziroma zmanjšujejo učinkovitost policije," v odločbi ugotavlja sodišče. Ustavno dopusten cilj za takšen poseg v splošno svobodo ravnanja izhaja iz varstva pravic drugih, predvsem varstva pravice posameznika do dostojanstva in varnosti, je opozorilo.