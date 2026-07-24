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Slovenija

Ustavno sodišče: Novela zakona o RTV Slovenija je skladna z ustavo

Ljubljana, 24. 07. 2026 12.58 pred 1 uro 1 min branja 69

Avtor:
M.P.
RTV Slovenija

Ustavno sodišče je presodilo o noveli, ki jo je vlada Roberta Goloba konec leta 2022 sprejela, kot so dejali, z namenom depolitizacije javne RTV Slovenija. Po skoraj štirih letih je odločilo, da je novela zakona o tem mediju, skladna z ustavo.

Ustavni sodniki so po več letih odločili, da je novela zakona, ki je določila nov načina upravljanja RTV Slovenija (RTVS), skladna z ustavo, poroča portal Info360. Ustavno sodišče je februarja 2023 izvrševanje dela novele zakona o RTVS najprej začasno zadržalo, nato pa je tri mesece pozneje zadržanje razveljavilo.

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Kot smo poročali, je bila ustavna pobuda vložena 28. decembra 2022, ko je novela zakona, ki so jo volivci potrdili na referendumu novembra 2022, začela veljati. Pobudniki s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTVS so se na ustavno sodišče obrnili, ker so po noveli predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije. Predlagali so tudi začasno zadržanje izvajanje novele.

Ustavno sodišče je nato 20. februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje 24. in 25. člena ter dela 23. člena, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov so lahko tekli, zadržano pa je bilo končno konstituiranje sveta.

A 26. maja 2023 je ustavno sodišče zadržanje novele razveljavilo. Kot so tedaj zapisali, hitra vsebinska odločitev ne bo mogoča zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov. Od takrat se je sestava ustavnega sodišča sicer spremenila.

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KOMENTARJI69

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Rožle Patriot
24. 07. 2026 14.25
Pa sajm Hvala Bogu, da ga bomo ukinili oz. kar naj si sami naprej financirajo to pristransko poročanje ... pa naj ustavni sodniki odločajo o tem kakorkoli že hočejo ... !!!
Odgovori
+1
1 0
biggie33
24. 07. 2026 14.24
Poglejte si lestvico, kaksne plače si izplačujejo na RTV, javno objavljeno.. neverjetno res, banda požrešna, nepomembna.. upam, da propadejo, ukinitev obveznega prispevka je premalo, ker se bodo še naprej pasli na proračunu.. ne potrebujemo ne javne, ne državne televizije!! STA pa tudi, vsi članki so plačljivi, kaj je to?! Sramota!!
Odgovori
0 0
proofreader
24. 07. 2026 14.22
Velika zmaga za RTV, sploh zdaj, ko so izgubili že praktično vse gledalce.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
24. 07. 2026 14.21
Janša bo vesel te novice, sedaj lahko naredi degolobizacijo in ne bo smel nihče muksniti.
Odgovori
+6
6 0
Borec21
24. 07. 2026 14.21
Na rtv je yreba tretini znižat plače xa pol in naterat delat
Odgovori
+3
3 0
LoToGo
24. 07. 2026 14.12
Še pomnite Lado Zej in Dobro jutro, revščina!
Odgovori
+4
4 0
ho?emVšolo
24. 07. 2026 14.09
1 nova točka za Goloba. Janša se potaplja.
Odgovori
-1
4 5
realist9000
24. 07. 2026 14.17
hitra vsebinska odločitev ne bo mogoča zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov. Od takrat se je sestava ustavnega sodišča sicer spremenila.
Odgovori
+2
3 1
damko 1
24. 07. 2026 14.07
To pomeni, da ker ni slo v prvo, nastaviš svoje sodnike, ki sodijo, kot je želel zakonodajalec....
Odgovori
+10
11 1
M_teoretik
24. 07. 2026 14.07
Evo, za Grimsa novo delovno mesto!?
Odgovori
+1
3 2
Cupko
24. 07. 2026 14.06
Ne razumem zakaj je potrebno toliko časa za odločitev. Ti sodniki so očitno preobremenjeni in jih je potrebno zamenjati
Odgovori
+4
6 2
realist9000
24. 07. 2026 14.17
Nauči se brati... hitra vsebinska odločitev ne bo mogoča zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov. Od takrat se je sestava ustavnega sodišča sicer spremenila.
Odgovori
+1
1 0
Borec21
24. 07. 2026 14.20
Samo izgovor za naivneže
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
24. 07. 2026 14.06
Pa naj probajo, da bomo edina država EU brez nacionalke. Še Orban si ni to prvošču!?
Odgovori
-2
2 4
jank
24. 07. 2026 14.04
To že dolgo ni več novica, ta zadeva je stara okoli mesec dni.
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
24. 07. 2026 14.04
Politično lomastenje z buldožerjem po RTV se je izvajalcem vedno vrnilo kot bumerang !?
Odgovori
+1
3 2
MissYay
24. 07. 2026 14.03
Saj RTV prispevek še ni najhujš. Najbolj hudo je, da na RTV nikogaršnji hlapci hlapčujejo določeni politični opciji.
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
24. 07. 2026 14.01
Mađari nimajo več Orbanizacije. Ta bo le še pri nas!?
Odgovori
+3
6 3
assassin911
24. 07. 2026 14.10
Janšizma ste očistili rtv, ostal je samo golobizem ali še to niste bili slosobni narest.
Odgovori
-3
1 4
Dan D
24. 07. 2026 14.20
res??? kam pa spadata roswitha in kvzizgodovinar možina????
Odgovori
+0
1 1
Victoria13
24. 07. 2026 13.59
Odlična novica za novo vlado, vse zamenjat!
Odgovori
+2
5 3
Žmavc
24. 07. 2026 13.59
To bomo hitro spremenili. Z golobizmom potrebno počistiti. Toliko škode in sramote, ni naredila še nobena vlada.
Odgovori
+1
7 6
pusi
24. 07. 2026 13.58
Odlicno. Vlada cisti in zapri rtv greznici
Odgovori
+3
6 3
Paradox
24. 07. 2026 13.58
In kdaj ukinejo RTV prispevek? Letno mečemo denar stran, ker država pač reče "izvoli račun"
Odgovori
+2
6 4
MissYay
24. 07. 2026 14.01
Saj ta prispevek še nit ni tolk strašen. Strašno je to, ker bi naj na RTV bli nepristranski, pa to niso, saj hlapčujejo prav določeni politični opciji.
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+4
7 3
Andrej 007
24. 07. 2026 13.56
Vlada, nič čakati, počistiti RTV Golobistov in Kučanistov..
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+6
11 5
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