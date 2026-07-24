Ustavno sodišče: Novela zakona o RTV Slovenija je skladna z ustavo

Ustavni sodniki so po več letih odločili, da je novela zakona, ki je določila nov načina upravljanja RTV Slovenija (RTVS), skladna z ustavo, poroča portal Info360 . Ustavno sodišče je februarja 2023 izvrševanje dela novele zakona o RTVS najprej začasno zadržalo, nato pa je tri mesece pozneje zadržanje razveljavilo.

Kot smo poročali, je bila ustavna pobuda vložena 28. decembra 2022, ko je novela zakona, ki so jo volivci potrdili na referendumu novembra 2022, začela veljati. Pobudniki s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTVS so se na ustavno sodišče obrnili, ker so po noveli predčasno prenehali mandati članom programskega in nadzornega sveta ter generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije. Predlagali so tudi začasno zadržanje izvajanje novele.

Ustavno sodišče je nato 20. februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje 24. in 25. člena ter dela 23. člena, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov so lahko tekli, zadržano pa je bilo končno konstituiranje sveta.

A 26. maja 2023 je ustavno sodišče zadržanje novele razveljavilo. Kot so tedaj zapisali, hitra vsebinska odločitev ne bo mogoča zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov. Od takrat se je sestava ustavnega sodišča sicer spremenila.