Ustavno sodišče o pobudi Fidesa za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka vlade

Vlada je konec februarja sprejela odlok, s katerim je določila in hkrati razširila seznam zdravniških storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke. Med storitvami, ki jih morajo po odloku opravljati zdravniki, so med drugim storitve za ranljive skupine - invalide, osebe s posebnimi potrebami, paliativne bolnike, vojne veterane, žrtve vojnega nasilja ter psihiatrične bolnike, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja.

Zdravniki morajo po odloku opravljati tudi zdravstvene storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajati zdravniška potrdila in bolniške liste, napotovati bolnike na nadaljnje zdravljenje in zagotavljati informacije o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Fides je nato v začetku marca na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke s predlogom za njegovo zadržanje. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj da posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.