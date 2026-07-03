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Slovenija

Ustavno sodišče odločilo glede zakona o RTV Slovenija

Ljubljana, 03. 07. 2026 14.59 pred 16 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
RTV Slovenija

Ustavni sodniki so po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija, trenutno se pišejo še ločena mnenja. Sama vsebina odločbe sicer še ni znana, naj bi pa bil izid odločanja 5 proti 2 v škodo pobudnikov za ustavno presojo.

Na včerajšnji seji so sodniki ustavnega sodišča po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija, piše spletni portal Info360. Pridobili naj bi tudi zapisnik seje, iz katere izhaja, da je bila odločba sprejeta, trenutno pa se pišejo še ločena mnenja.

Ustavni sodniki so po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija.
Ustavni sodniki so po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija.
FOTO: Bobo

Ustavniki sodniki so odločitev sprejeli po treh letih neodločanja in tik po tem ko je vlado znova prevzel Janez Janša.

Ustavno sodišče je zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je sprejela vlada Roberta Goloba, odpravilo konec maja 2023. V začetku istega leta so ustavni sodniki sprva izvajanje novele z zadržanjem ustavili, nakar so zadržanje po obisku (nekdanje) evropske komisarke Vere Jourove ustavili. Na zahtevo SDS je o domnevnem vplivu Jourove na odločitev ustavnega sodišča o zakonu o RTV ob njenem obisku v Sloveniji oktobra lani celo razpravljal Odbor DZ za kulturo. A je predloge sklepov SDS, s katerimi bi pozval k takojšnji ustavni presoji zakona o RTV Slovenija, zavrnil.

V tem času pa vsebinsko o (ne)ustavnosti novele niso odločali.

Preberi še Odbor DZ zavrnil sklepe o domnevnem vplivu Jourove na ustavno sodišče

Ustavno sodišče vsebine za zdaj ne razkriva. Info360 sicer še poroča, da naj bi bil po navedbah nekaterih virov izid 5:2 proti pobudnikom za ustavno presojo. Večina naj bi tako odločila, da je zakon skladen z ustavo. Sodniki pa imajo zdaj do 20. julija čas za izdelavo morebitnih ločenih mnenj. Teoretično je možno tudi vnovično glasovanje posameznih sodnikov.

Ustavno sodišče ima sicer devet sodnikov. O zakonu nista mogla glasovati predsednik Rok Čeferin in sodnica Neža Kogovšek Šalamon.

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JazAliTi
03. 07. 2026 15.14
Golob je dejal da je tv politično odvisna in je ukinil vse kar se je ukinit dalo. In uvedel nov Svet RTV. Ki ne bo politično neodvisen. Vsi vemo da je to blef.
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0 0
Buci in Bobo
03. 07. 2026 15.15
Antijanšisti pač.
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0 0
testosteron
03. 07. 2026 15.09
Državljani skrbimo za to, da je 6400 zaposlenih na tem RTV breskrbnih za službe in da imajo hudo dobre plače - plačujemo pa za totalno nekvaliteten negledljiv program.
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