Ustavno sodišče odločilo glede zakona o RTV Slovenija

Na včerajšnji seji so sodniki ustavnega sodišča po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija, piše spletni portal Info360 . Pridobili naj bi tudi zapisnik seje, iz katere izhaja, da je bila odločba sprejeta, trenutno pa se pišejo še ločena mnenja.

Ustavni sodniki so po več letih sprejeli odločitev glede zakona o RTV Slovenija.

Ustavniki sodniki so odločitev sprejeli po treh letih neodločanja in tik po tem ko je vlado znova prevzel Janez Janša.

Ustavno sodišče je zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je sprejela vlada Roberta Goloba, odpravilo konec maja 2023. V začetku istega leta so ustavni sodniki sprva izvajanje novele z zadržanjem ustavili, nakar so zadržanje po obisku (nekdanje) evropske komisarke Vere Jourove ustavili. Na zahtevo SDS je o domnevnem vplivu Jourove na odločitev ustavnega sodišča o zakonu o RTV ob njenem obisku v Sloveniji oktobra lani celo razpravljal Odbor DZ za kulturo. A je predloge sklepov SDS, s katerimi bi pozval k takojšnji ustavni presoji zakona o RTV Slovenija, zavrnil.

V tem času pa vsebinsko o (ne)ustavnosti novele niso odločali.