Ustavno sodišče odločilo: kvote slovenske glasbe za zasebne radie ne veljajo

Ustavno sodišče je soglasno sprejelo odločbo, da sedmi odstavek 109. člena Zakona o medijih ni v neskladju z Ustavo ter da se prvi odstavek 86. člena in prvi do peti odstavek 86.a člena Zakona o medijih razveljavijo, v kolikor veljajo za zasebne radijske postaje.

Hkrati je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, ter na pobudi Dejana Štamparja in drugih ter družbe Radio City, d. o. o., Maribor, in Miroslava Hölbla, odločilo da se pobuda zavrže.

'Kvote absurdne in neživljenjske'

Da so kvote absurdne in na njihov račun pogosto trpi vsebina radijskega ali televizijskega programa, so aprila letos izpostavili tudi na okrogli mizi ob dnevu radiodifuznih medijev, ki jo je pripravila na Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

To je zatrdil tudi Marko Milosavljevič s Fakultete za družbene vede, ki je sicer del strokovne skupine, ki pomaga pri spreminjanju zakona o medijih. Ocenil je, da je ta postopek med drugim problematičen, ker v preteklosti skoraj noben minister za kulturo ni prihajal iz medijev. To so bili ljudje, ki po njegovih besedah medijev niso natančno razumeli in se posledično z njimi niso natančno ukvarjali. Zato smo tudi dobili 'neživljenjske' kvote slovenske glasbe, je dodal.