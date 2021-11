Ustavno sodišče odprlo pot lestvicam šol

Ustavno sodišče je poleg odločitve, da določbe zakonov o osnovni šoli in maturi, po katerih se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ter mature ne smejo uporabiti za razvrščanje šol, niso v neskladju z ustavo, še razveljavilo sodbo upravnega sodišča, ki je potrdilo odločitev zavezanca za dostop do informacij javnega značaja, da zavrne dostop do informacij o deležu uspešnih kandidatov na maturi in povprečnem številu doseženih točk v prvem roku mature leta 2015 na določeni gimnaziji. Zadevo so vrnili upravnemu sodišču v novo odločanje.

Omenjene določbe zakonov sta izpodbijala pravnik Jurij Toplak in njegova hči Ana Toplak. Izpodbijala sta del zakona o osnovni šoli, po katerem se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ne smejo uporabiti za razvrščanje šol, ampak se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa ta zakon. Glede na del zakona o maturi, ki sta ga izpodbijala, pa se podatki iz letne analize o kakovosti mature ne smejo uporabiti za razvrščanje šol. Menita namreč, da jima izpodbijane določbe onemogočajo dostop do informacij o razvrstitvi posameznih osnovnih in srednjih šol glede na njihov dosežek na zunanjem preverjanju znanja. To je po njunem mnenju v neskladju s pravico do svobode izražanja in pravico dostopa do informacij javnega značaja.

Toda glede na odločbo ustavnega sodišča želi zakonodajalec s prepovedjo razvrščanja posameznih osnovnih in srednjih šol le na podlagi njihovega dosežka na zunanjem preverjanju znanja preprečiti negativne posledice, ki bi jih imela dostop do navedenih (parcialnih) informacij in njihova javna objava na možnosti posameznikov, da pridobijo ustrezno izobrazbo pod enakimi pogoji ne glede na njihov socialni, ekonomski ali kulturni položaj. Prav tako želi zakonodajalec zaščititi učence s slabšimi učnimi dosežki, so zapisali.

Zakon prepoveduje le oblikovanje dokumenta, ki omogoča medsebojno primerjavo šol in uspeha na maturi

Z določbami, ki prepovedujejo pristojnim organom oblikovati dokument, ki bi vseboval informacijo o razvrstitvi osnovnih in srednjih šol zgolj na podlagi rezultata na zunanjem preverjanju znanja, po ugotovitvi ustavnega sodišča ni prekomerno poseženo v pravico do svobode izražanja, ki vključuje tudi pravico dostopa do informacij javnega značaja. Izpodbijane določbe namreč upravičencem ne onemogočajo dostopa do drugih informacij, povezanih z zunanjim preverjanjem znanja, kot so na primer dosežki posamezne osnovne ali srednje šole na zunanjem preverjanju znanja posebej, ki jih lahko upravičenci uporabijo na način, ki omogoča javno razpravo, so navedli.