Ustavno sodišče: PC za državno upravo je bil v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče se ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, če bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom.

Kot je znano, je Policijski sindikat Slovenije kmalu po sprejetju odloka vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj so menili, da je v neskladju z ustavo. Odlok naj ne bi imel ustrezne podlage v Zakonu o nalezljivih boleznih oziroma naj bi bil v nasprotju s tem zakonom. Predlagatelj je trdil, da 10.a člen odloka protiustavno in nezakonito določa de facto obvezno cepljenje, ker ne glede na prvi odstavek 5. člena odloka, ki za opravljanje dela predpisuje izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja oz. PCT, le za zaposlene v državni upravi zahteva izpolnjevanje pogoja bodisi prebolevnosti bodisi cepljenja, ne pa tudi testiranja.

Takšna ureditev naj bi posegala v pravico delavcev do opravljanja dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi in naj bi jih prisiljevala v cepljenje, s čimer naj bi bilo brez ustrezne zakonske podlage prisilno poseženo v njihovo telesno in osebnostno integriteto, čeprav bi se za cepljenje zaradi tega odločili. Delavcu v organu državne uprave, ki ne izpolnjuje niti pogoja prebolevnosti niti pogoja cepljenja in ki se mu to ne odsvetuje iz zdravstvenih razlogov, svojega dela pa ne more opravljati od doma, naj bi grozili delovnopravni ukrepi, tudi izguba zaposlitve.

Predlagatelj je takrat opozoril, da pri policijskem poklicu delo na domu ni mogoče, prav tako pa pri večini zaposlenih niso podani zdravstveni razlogi za odsvetovanje cepljenja. Opozoril je tudi, da lahko obvezno cepljenje določi le zakon, ta pa cepljenja proti bolezni covid-19 ne določa. Tudi program cepljenja naj bi cepljenje zgolj priporočal. Vlada ne more z odlokom urejati materije, za katero je predvideno zakonsko urejanje, je poudaril predlagatelj. Poleg tega naj ne bi vlada niti v odloku javnosti obrazložila, zakaj se je za obvezno cepljenje odločila prav za zaposlene v organih državne uprave.

Ustavno sodišče je nato s sedmimi glasovi za in dvema proti zadržalo določbo, ki bi od zaposlenih v državni upravi zahtevala izpolnjevanje pogoja PC. V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) so takrat pozdravili odločitev ustavnega sodišča in dodali, da bi morala biti vlada v tej državi prva pri spoštovanju ustave.

Medtem je takrat obžalovanje izrazil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, a je hkrati dejal, da odločitev sodišča spoštuje. Premier Janez Janša pa je (so)odgovornost "za nadaljnje zbolele in umrle zaradi covida-19" pripisal "večini na ustavnem sodišču".