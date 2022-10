Ustavno sodišče ponovno zavrglo pobude Terška in Pavlina

Andraž Teršek in Damijan Pavlin sta na ustavnem sodišču izpodbijala več odlokov o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19. Trdila sta, da so omenjeni odloki v neskladju z ustavo in pozitivno dolžnostjo države do zaščite pravic do življenja, zdravja ter zdravega bivanjskega okolja.

Kot pojasnjujejo na ustavnem sodišču, sta pobudnika v prvi vlogi, ki sta jo nato dopolnila, uveljavljala protiustavnost 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Pobudnika sta pobudo nato razširila na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom, ter še na Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Pobudnika sta tudi predlagala, naj Ustavno sodišče zadrži izvrševanje omejitve gibanja med 21. in 6. uro in zakonske določbe, ki je bila podlaga za takšen ukrep.